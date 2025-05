Ravenna-Tau Altopascio: finale playoff decisiva per la promozione in Serie D

È scattata ieri la prevendita per Ravenna-Tau Altopascio, finalissima del playoff del girone D. Si giocherà al Benelli, in posticipo alle 20. In palio – in teoria – c’è molta gloria. In astratto, infatti, la vittoria dei playoff concede poche chance di promozione. In concreto invece, la finale del girone D, mette in palio tantissimo. Domenica si giocano Ravenna-Tau, finale del girone D, e Treviso-Adriese, finale del girone C. Tutte le altre finali si sono disputate domenica scorsa, compresa Reggina-Scafatese 1-0, gara combattuta e ricca di emozioni, decisa ai supplementari. Con questo successo, la formazione dello Stretto – spettatrice interessatissima al match del Benelli – si è guadagnata la vetta provvisoria della graduatoria nazionale delle squadre vincitrici dei playoff di Serie D, con un punteggio di 2,40. Il Ravenna, però, potrebbe scavalcare gli amaranto in caso di vittoria nella finale contro il Tau, grazie anche al bonus assegnato per la vittoria della Coppa Italia. In tal caso, i giallorossi salirebbero a quota 2,67. Per attivare questo meccanismo, la formazione di mister Marchionni ha una sola possibilità, e cioè neutralizzare l’assalto del Tau, che salirà in Romagna consapevole dello svantaggio determinato dal fattore campo (col pareggio dopo i supplementari sarebbe il Ravenna a festeggiare), ma anche senza alcuna possibilità di entrare in lizza per l’eventuale sbarco in Legapro. Il ripescaggio in serie C dipende infatti da un preciso ordine di priorità, stabilito dalla Federcalcio.

Per la stagione 2024-25, il primo slot è riservato ad una ‘seconda squadra’ di serie A (peraltro già designata, ovvero l’Inter U23); il secondo, spetta ad una società di serie D vincitrice dei playoff e con miglior media punti stagionali ed eventuale bonus per la vittoria della Coppa Italia. Ecco perché la Reggina farà il tifo per il Tau... Infine, l’eventuale terzo posto disponibile in Legapro, toccherebbe ad una retrocessa dalla serie C. La prima discriminante per continuare a sognare il ritorno fra i professionisti, è dunque la vittoria del playoff che, paradossalmente potrebbe avvenire anche con un pareggio ai supplementari. La vittoria 2-0 sulla Pistoiese, maturata ai supplementari della semifinale di domenica scorsa al Benelli grazie alle reti dalla ‘panchina’ di Calandrini e Lordkipanidze, ha cancellato le ombre che si erano addensate dopo le ultime 2 sconfitte consecutive di ‘regular season’ contro Fiorenzuola e Progresso.

E ha significativamente rilanciato le azioni della formazione giallorossa, tornata ad essere concreta in attacco e vigile in difesa.