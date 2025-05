Ravenna-Tau Altopascio: record di spettatori al Benelli nella finale playoff

I 3.954 spettatori di Ravenna-Tau Altopascio, vittoriosa finale del playoff di domenica scorsa, hanno costituito il primato stagionale di paganti al Benelli. La spinta del pubblico giallorosso ha portato la squadra di Marchionni al traguardo. Considerando la capienza ufficiale dello stadio ravennate (4.995), cui sono da sottrarre i 629 posti del settore ospiti che era chiuso, l’ultima sfida stagionale, ha fatto registrare un dato abbastanza vicino al ‘sold out’.

Nel corso della ‘regular season’, solo in occasione del derby in notturna contro il Forlì di sabato 9 novembre è stato registrato un dato migliore. In quella circostanza, ai 2.045 abbonati si sommarono 2.210 biglietti, fra prevendita, botteghino, omaggi e 49 di settore ospiti. La cifra di 4.255 del vittorioso match contro i biancorossi, resta dunque la migliore della stagione 2024-25.

Compresi gli abbonati – passati nel frattempo da 2.045 a 2.054 dall’inizio del girone di ritorno – in 7 gare su 17 di ‘stagione regolare’ si è superato il numero dei tremila presenti. Contro il Fiorenzuola è stato registrato il primato negativo (539 paganti e 2.054 abbonati).

Solo 6 volte è stato aperto il settore ospiti, cioè lo spicchio di curva sud riservato alle tifoserie al seguito. Il picco (325) è stato raggiunto dai tifosi della Pistoiese per il match di campionato, salvo scendere a 37 per la semifinale dei playoff. Il Piacenza ha portato 134 sostenitori al seguito, il Prato 104, il Forlì 49 e l’Imolese 36.

La politica dei prezzi contenuti – sia al botteghino per le singole partite (10 euro in curva Mero), sia per gli abbonamenti e per le ‘formule’ (130 euro per 3 tessere family) – ha evidentemente fatto breccia negli appassionati di calcio cittadino. Le ultime campagne abbonamenti di serie D della precedente gestione avevano fatto registrare numeri decisamente inferiori, tutti sotto quota mille, ovvero 620 nel 2021-22, 738 nel 2022-23 e 803 nel 2023-24.

Il dato dei 2.054 abbonati della stagione appena conclusa è sovrapponibile a quello di alcune stagioni di serie B, in particolare i 2.000 del campionato cadetto 2007-08 e i 2.054 del 98-99. Senza dimenticare che, per due stagioni di serie B, si era scesi sotto quota duemila (1.666 nel 99-2000 e 1.890 nel 2000-01, anno del fallimento).