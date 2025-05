Ravenna-Tau Altopascio: sfida decisiva per il ripescaggio in Serie C

Tutto in una notte. Anzi, una notte per poi sperare. Il Ravenna, stasera al Benelli – fischio d’inizio alle 20; arbitro Maresca di Napoli, diretta web sul canale youtube del club giallorosso, venduti 2500 biglietti in prevendita – affronta l’ultimo impegno della stagione 2024-25. Contro il Tau Altopascio, giunto quinto in regular season e capace (da sfavorito) di eliminare il Lentigione 2-1 sette gironi fa in semifinale, in palio c’è qualcosa che va oltre la vittoria dei playoff del girone D. Il successo odierno infatti, collocherebbe la società del presidente Cipriani al secondo posto nella graduatoria dei ripescaggi in serie C.

Il Ravenna parte col vantaggio del fattore campo (vittoria anche in caso di pareggio dopo i supplementari). Sulla carta, i toscani non hanno velleità, se non quella del prestigio. A fare il tifo per il Tau c’è tuttavia la Reggina che, nel caso in cui il Ravenna non dovesse vincere il playoff, subentrerebbe nella griglia. Per i giallorossi si tratta della seconda finale stagionale, dopo quella (vittoriosa) di Coppa Italia a Teramo contro il Guidonia: "Con la finale di Coppa Italia – ha commentato il tecnico Marchionni – si andava a scrivere la storia del Ravenna che, da 43 anni non vinceva qualcosa. Ora invece, la vittoria della finale playoff potrebbe darti una possibilità di toglierti da questa categoria. La finale col Tau ti dà maggiori pressioni, perché non puoi sbagliare. La Coppa Italia è stato bello vincerla e ti ha dato un piccolo ‘bonus’ per la griglia, ma non ti ha dato le chiavi per il ripescaggio. Non possiamo sbagliare l’ultimo gradino. Nulla è scontato, ma dobbiamo farci trovare pronti nel caso di un ripescaggio". Marchionni deve rinunciare ancora a Nappello, Venturini e Lo Bosco. L’undici di partenza, nonostante le diverse opzioni, è quello collaudato: "C’è il clima giusto, ho visto i ragazzi molto concentrati, consapevoli di quello che può succedere. Sappiamo tuttavia di affrontare una squadra che ha fatto grandi cose e che sarà una partita molto difficile. Dovremo giocare da Ravenna".

Il doppio confronto di ‘regular season’ si è concluso in parità, 0-0 al Benelli, 1-1 in Toscana: "Se sei costruito per un certo tipo di obiettivo, dovrebbe essere la normalità affrontare partite di questo ‘peso’. Il Tau aveva come obiettivo quello di fare un campionato di alta classifica e c’è riuscito. Ora avranno la nostra stessa pressione, perché, arrivare in finale, non è facile. Magari il peso è lo stesso, ma la qualità della pressione è diversa. Per quanto ci riguarda tra l’altro, oltre all’obiettivo di vincere il playoff, ci può essere quella minima speranza di fare un salto molto più grande".

Biglietterie e cancelli aperti dalle 18.30; biglietti a 34, 22, 16 e 10 euro. La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj; Biagi, Rossetti, Ilari; Zagre, Di Renzo.