Ravenna, testa già al Progresso. "Per vincere dovremo aggredirli, dai tifosi arriverà una spinta in più»

Da oggi il Ravenna inizia a pensare alla sfida casalinga di domenica prossima contro il Progresso dell’ex capitano Selleri. Sfida, peraltro, da affrontare senza gli infortunati Pavesi e Rrapaj, ma, soprattutto, senza gli squalificati Magnanini, Marino e Nappello. Per la quota 2005 sono dunque in preallarme Vinci, Calandrini e il 2006 Ravaglia. Intanto però, negli occhi resta il derby. Un derby pareggiato 0-0, nel quale Matteo Alluci (foto) ha ritrovato il posto da titolare, sostituendo l’acciaccato Rrapaj: "È stata una partita difficile e complicata. Abbiamo giocato un ottimo 1° tempo, creando tanto e cercando di trovare soluzioni per andare in gol. Nella ripresa, invece, siamo un po’ calati fisicamente. Ci è mancata un po’ di gamba. L’importante però è non essere usciti sconfitti; del resto, non perdere punti in queste partite, è fondamentale".

I meriti del Forlì non vanno sottovalutati: "Effettivamente – ha proseguito il venticinquenne mediano giallorosso – abbiamo trovato di fronte una squadra tosta e organizzata, costruita per vincere questo campionato. Nonostante ciò, abbiamo fornito tutti una ottima prestazione. Nella prima frazione di gioco, sotto l’aspetto individuale e di squadra, siamo riusciti a trovare qualche soluzione importante. Sotto il profilo del palleggio abbiamo creato abbastanza. La lucidità nel trovare la giocata giusta ci ha viceversa fatto difetto nella ripresa. Per questo motivo abbiamo sprecato tante palle, rischiando anche di prendere gol". Ora il Ravenna capolista (6 volte su 6 vittorioso al Benelli) attende la visita del redivivo Progresso, scivolato in zona playout, ma reduce da 2 vittorie di fila, che diventano 3 nelle ultime 4 giornate: "Abbiamo un paio di infortunati e 3 squalificati, ma siamo un gruppo forte e coeso. Cercheremo di affrontare al meglio il Progresso nonostante le assenze. Sarà nostra premura preparare la partita dal punto di vista mentale e fisico. Ci attende una sfida molto difficile. In casa però, sappiamo che, grazie ai nostri tifosi, avremo una marcia in più. Ce la metteremo tutta per vincere. La chiave? Sarà quella di aggredirli forte, correndo più di loro. Dal punto di vista tecnico dovremo creare più volume dei nostri avversari; dovremo sovrastarli sotto tutti i punti di vista".