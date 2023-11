Ravenna Tifosi, in 650 a dare la carica

Il derby della Ravegnana n.97 della storia, ha già un vincitore. Anzi, ne ha già 650. Tanti sono infatti gli sportivi e i tifosi giallorossi, che hanno deciso di ‘invadere’ Forlì, per spingere la squadra ravennate, capolista solitaria a quota 27, oltre l’ostacolo. Si tratta dell’esodo più massiccio della gestione Brunelli, se si escludono i 1.800 di Ribelle-Ravenna 3-3 dell’aprile 2017 giocato a Russi, che decretò la promozione dei giallorossi in serie C. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 14.30 (stadio ‘Morgagni’, arbitro Martini di Valdarno). Il bilancio degli scontri diretti parla di 31 successi del Ravenna, 26 pareggi, 39 vittorie del Forlì. Gli ultimi due derby – giocati lo scorso anno in serie D – li ha vinti il Ravenna, entrambi 2-1. Il Ravenna è reduce da 3 vittorie consecutive e viaggia col vento in poppa, forte anche della miglior difesa del girone D, con appena 6 reti incassate in 12 partite. Il Forlì invece – 8° in classifica a -9 dai ravennati – non se la passa troppo bene. Esonerato mister Martini dopo 3 turni (2 ko e una vittoria), sulla panchina dei galletti è arrivato Antonioli.

Col tecnico di Bellaria, che in quel 2017 portò il Ravenna alla vittoria del campionato di serie D e poi alla salvezza in C, il Forlì ha infilato una serie di 7 risultati utili consecutivi, prima di rovinarsi la media con due sconfitte di fila contro Corticella e Lentigione. Oltre al campanile, il match rivesta una importanza supplementare. Con un successo, il Ravenna getterebbe definitivamente la maschera e, da outsider, diventerebbe una delle reali pretendenti alla promozione. All’appello, mancheranno almeno 3 titolari, se non addirittura 4. Le assenze degli infortunati Pavesi e Rrapaj sono ormai assodate, così come quella dello squalificato Magnanini. L’unica speranza riguarda Campagna, che – importante versamento al polpaccio – ieri si è allenato, ma che giocherebbe col rischio di una recidiva. Alla fine, mister Gadda non rinuncerà alla mezzala di Bologna: "Siamo contenti – ha commentato il tecnico giallorosso – di aver contribuito al risveglio dell’entusiasmo per il calcio cittadino. Il risultato cambierà poco gli assetti di classifica, ma il successo avrebbe risvolti legati anche all’orgoglio. Il Forlì? È una squadra forte e competitiva. Due passi falsi non spostano il mio giudizio". Per i bookmaker, il Ravenna è favoritissimo. La miglior quota per la vittoria dei giallorossi, arriva ad appena 1,80. Il pareggio ‘schizza’ a 3,40 mentre la vittoria dei padroni di casa, raggiunge addirittura 3,75. La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Gobbo, Marino; Alluci, Nappello, Campagna; Sabbatani (Varriale), Tirelli.