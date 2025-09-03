Ravenna, un derby da dimenticare in fretta: "Abbiamo creato, ma ci è mancato solo il gol"

"Ci dispiace tanto, perché era una partita a cui tenevamo davvero tantissimo". Matteo Rossetti, mastica amaro. Il ko nel derby di lunedì al Morgagni contro il Forlì per 1-0 ha restituito un Ravenna ferito e un po’ lontano, sotto il profilo del gioco, da quello visto in Coppa Italia contro il Cittadella e, soprattutto, da quello ammirato al debutto in campionato contro il Campobasso.

Il centrocampista giallorosso ha evidenziato un certo rammarico per l’esito del match contro il Forlì: "Sapevamo l’importanza di questa sfida per noi, per la piazza e per i nostri tifosi. Abbiamo dato il massimo, non ci siamo risparmiati, cercando in tutti i modi di portarla a casa. Purtroppo abbiamo pagato una disattenzione o comunque un nostro errore. E, purtroppo, gli errori si pagano". La prestazione di Forlì ha restituito un Ravenna sconfitto, ma capace di costruire diverse opportunità da rete, anche sullo 0-0, come ad esempio le due occasioni capitate a Tenkorang nel 1° tempo; senza dimenticare le 3 opportunità confezionate nella ripresa da Zagre, Lonardi e dallo stesso Rossetti: "Ci è mancato solo il gol. Abbiamo creato molto. A livello di squadra siamo riusciti a restare corti, e questo è un aspetto positivo. È ovvio che, quando perdi, c’è sempre qualcosa da migliorare. Ed è altrettanto chiaro che, a livello offensivo, avremmo potuto fare meglio, perché, d’altronde, se non abbiamo segnato, qualche palla andava gestita meglio, cercando di finalizzarla adeguatamente".

Rossetti però ha anche rilanciato: "Stiamo lavorando tanto e bene. Dobbiamo solo ripartire e avere fiducia in quello che stiamo facendo". C’è il tempo tuttavia per un confronto col ko 3-2 nel derby della scorsa stagione. Derby – e scontro diretto – che permise al Forlì di mollare gli ormeggi e avviarsi verso la promozione diretta in serie C: "È difficile fare un confronto con la partita dello scorso campionato, perché la nostra squadra ha cambiato tanti elementi rispetto all’ultimo precedente, però credo che, rispetto a quel match, la prestazione sia stata migliore. Detto questo, ribadisco il grande rammarico, perché volevamo tanto portare a casa i 3 punti e continuare il nostro percorso. La fortuna è che giochiamo subito, domenica prossima, e dunque dobbiamo pensare al match di domenica".

L’obiettivo è dunque tutto sul match di domenica, alle 17.30, al Benelli, quando arriverà il Bra, matricola cuneese sconfitta 1-0 al debutto a San Benedetto del Tronto, ma capace poi, alla seconda giornata, di mettere alle corde il Perugia (2-2), andando peraltro ad un soffio dal successo. Mister Marchionni potrà contare sul difensore Luca Falbo, ultimo acquisto prima della chiusura del mercato.