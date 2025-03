Ravenna Vietati passi falsi contro i titani. Da qui partì la ’remuntada’ di Marchionni

Dopo il brindisi in Coppa Italia, con annesso accesso alla finale di mercoledì 12 marzo, alle 15.30, a Teramo, contro il Guidonia, il Ravenna torna a tuffarsi nelle insidie del campionato. Da affrontare c’è la pratica San Marino. Oggi pomeriggio, sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Teghille di Collegno, lo stesso del ko di Carpi dello scorso anno, con espulsione di Marino; diretta tv in chiaro sul canale 14 di TeleRomagna) ai giallorossi tocca un avversario, sulla carta, tutt’altro che titanico, ma che propone pur sempre delle insidie. Il Ravenna è 2° in classifica a quota 58, a -2 dal Forlì, che oggi riceve il Progresso, ovvero una delle rivelazioni del girone D. La formazione di mister Marchionni viaggia col vento in poppa. I numeri, in continuo aggiornamento, parlano di 20 risultati utili di fila, di cui 18 col tecnico capitolino, capace di racimolare 48 punti sui 54 a disposizione, oltre a 5 vittorie e un pareggio in Coppa. Con 13 reti incassate, la difesa ravennate – abile a confezionare 14 ‘clean sheet’ – continua ad essere la migliore del girone e la seconda in tutta la serie D, dietro al Siracusa (12). Il San Marino è al 14° posto con 26 punti, in piena zona playout, a -3 dalla zona salvezza, anche se potrebbe cambiare qualcosa con l’eventuale penalizzazione della Zenith Prato per il ‘caso Tempestini’.

I ‘numeri’ dei titani (ad esempio, solo 9 reti segnate in casa) non possono impensierire il Ravenna, anche se, la vittoria corsara di domenica scorsa a Prato (2-0) ha ridato linfa ad una squadra che, nelle 4 precedenti giornate, aveva racimolato solo 2 punti. Arcopinto e Passawe sono i ‘bomber’ con 5 reti a testa. In gol sono andati 12 giocatori differenti, compresi l’ex Haruna e Mereghetti, passato al Ravenna al mercato di riparazione. Il 13 novembre scorso, il San Marino ha esonerato Cascione (8 punti in 11 giornate) per affidare la panchina a Oberdan Biagioni. Col nuovo tecnico – avversario del Ravenna, da giocatore, in serie B, quando vestiva le maglie di Fidelis Andria, Brescia e Cosenza – la marcia è cambiata e sono arrivati 18 punti in 14 partite. All’andata (prima partita di Marchionni sulla panchina giallorossa), il Ravenna vinse 2-1, rimontando il vantaggio di Giometti, con le reti di Milan e Manuzzi in 5’. Nel Ravenna sono ancora tutti out i convalescenti Ilari, Nappello, Venturini e Onofri. Da capire, fra le altre cose, la ‘trazione’ del centrocampo, ovvero se verrà riproposto Guida nel ruolo di trequartista, o se si tornerà al ‘play basso’ con Rossetti.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan, Mauthe, Esposito, Agnelli, D’Orsi; Biagi, Guida, Lordkipanidze; Zagre, Di Renzo.