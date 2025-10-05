Il Ravenna vince ad Alessandria con la Juventus Next Gen: 4-2

Ravenna, 5 ottobre 2025 – Sotto il sole del Moccagatta di Alessandria, il Ravenna batte 4-2 la Juventus Next Gen e torna al comando della classifica del girone B di serie C raggiungendo l’Arezzo, vittorioso nell’anticipo di sabato.

Il primo tempo è equilibrato anche se il Ravenna ha le migliori occasioni con Luciani che prima (14’) si fa parare il tiro da Mangiapoco, poi (39’) spara a lato su ottimo assist di Donati. Ma il gol è nell’aria e arriva al 40’: Luciani controlla un bel cross dalla sinistra e appoggia a Spini che calcia pianissimo ma inganna Mangiapoco e segna a fil di palo.

Nella ripresa la giovane Juventus sembra decisamente più determinata e trova il gol del pareggio (8’) con Amaradio che prima si fa rimpallare il tiro, poi riprende la ribattuta e insacca a fil di palo con la complicità di Anacoura.

Il Ravenna, però, reagisce: Marchionni inserisce un’altra punta, Motti e indovina tutto. L’uno-due è fondamentale per la vittoria finale: al 17’ Luciani riceve palla da Spini sulla sinistra dell’area di casa e insacca di prima intenzione, mentre al 19’ lo stesso Luciani offre a Motti la palla del 3-1, l’attaccante con un gran sinistro batte l’incerto Mangiapoco. Sembra finita invece la Juventus cerca il gol che potrebbe riaprire la partita e lo trova al 36’ con Pugno che stacca tutto solo di testa in area ravennate battendo Anacoura. Gli juventini potrebbero anche trovare il pari 3’ dopo anche su colpo di testa di Pugno ma Anacoura respinge addosso a Rrapaj. Per Brambila – che si gioca la card a sua disposizione – il centrocampista respinge con la mano che, però, l’arbitro considera involontaria anche al monitor. Dunque nulla di fatto. Ma al 53’ del secondo tempo Zagre crossa da dentro l’area e viene travolto da Brugarello. L’arbitro lascia correre ma è Marchionni a giocarsi la carta per il var: questa volta è rigore. Alla battuta va Motti e realizza il 4-2 per il Ravenna, risultato che rimarrà tale anche dopo 15’ di recupero.