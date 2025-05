Ravenna Women in cerca di vittoria contro Isera in Serie C

Sono le ultime giornate in C del Ravenna Women, ormai retrocesso da tempo e in cerca di gioie estemporanee. Tra queste la vittoria nella gara odierna: le giallorosse, infatti, giocano (ore 15.30) al campo sportivo di Isera, piccolo comune di meno di 3.000 anime del Trentino, contro la squadra locale che le precede di 7 punti in classifica, anche lei vicinissima alla retrocessione, visto che per riuscire a disputare i playout dovrebbe tenere il distacco dal Gatteo Mare, undicesima squadra del ranking (che riposa in questo turno) al massimo a 5 punti mentre ora sono addirittura 13. Programma serie C, girone B (27ª giornata, ore 15,30): Accademia Spal-Vicenza, Isera-Ravenna, Tavagnacco-Sudtirol, Venezia-Jesina, Venezia 1985-Riccione, Villorba-Real Vicenza. Già disputata: Trento-Chieti 1-0. Riposa: Gatteo Mare. Classifica: Venezia 57; Vicenza 50; Sudtirol, Trento 49; Acc. Spal 42; Villorba 35; Jesina, Venezia 1985 34; R. Vicenza 30; Tavagnacco 28; Gatteo Mare 27; Riccione 26; Chieti 23; Isera 14; Ravenna 7.

u.b.