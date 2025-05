Real Altofoglia vince 3-1 contro Muraglia nello scontro salvezza

REAL ALTOFOGLIA 3 MURAGLIA 1

REAL ALTOFOGLIA: Pagliardini, Coccini, Barro, Vaierani, Manenti, Amantini (24’ st Volpini), Tacchi, Brugnettini (33’ st Santi), Lago (17’ st Mazzanti), Ricci (45’ st Penserini), Matteucci (40’ st Fabbri). All. Melini T.

MURAGLIA: Cangiotti, Del Monte, Palazzi, Simoncelli (40’ pt Curto Pansino), Bruzzesi (1’ st Malandrino), Bellucci (15’ st Ceesay), Tatò, Facenda (29’ st Intili), Di Guido, Cabello, Sensoli (1’ st Lunadei). All. Vampa.

Arbitro: Dovesi di Ancona.

Reti: 21’ pt e 10’ st Ricci, 43’ pt Brugnettini, 38’ st Malandrino.

Il Real Altofoglia si aggiudica con merito lo scontro salvezza con il Muraglia che si rende pericoloso solamente nel finale. Il vantaggio del Real arriva al 21’ con Ricci che riceve in profondità e supera con un ottimo stop la marcatura dell’avversario diretto e batte Cangiotti in uscita. Il Real raddoppia al 43’ con Brugnettini che di testa anticipa tutti. Per gli ospiti ci prova Cabello da calcio piazzato ma il tiro si spegne a lato. Il 3-0 arriva nella ripresa grazie ad un’azione personale di Ricci. Il gol del Muraglia arriva nel finale con un colpo di testa di Malandrino.