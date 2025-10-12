Real Cerretese al derby. Fucecchio col Perignano

Derby tra neopromosse oggi (fischio d’inizio alle 15) nel girone A di Eccellenza, dove al Cei di Larciano la Real Cerretese va a far visita alla Larcianese. Le due compagini arrivano per altro appaiate a 5 punti a questo primo confronto diretto stagionale. Curiosamente i biancoviola pistoiesi sono imbattuti tra le mura amiche e i ‘medicei’ lo sono in trasferta. Per l’occasione mister Petroni recupera il difensore Orsucci, che ha scontato il proprio turno di squalifica. Lunga la lista dei precedenti tra le due squadre, ma considerando soltanto gli ultimi cinque incroci diretti a Larciano il bilancio è tutto sommato equilibrato con 2 successi locali, altrettanti pareggi e una vittoria cerretese.

Nello stesso raggruppamento altro scontro diretto a quota 5 con il Fucecchio atteso a Perignano (i padroni di casa sono però imbattuti avendo già osservato il proprio turno di riposo). La squadra di Menichetti è alle prese con più di un dubbio di formazione visti i diversi giocatori acciaccati. La tradizione non sorride ai bianconeri dell’ex Badalassi, sconfitti nelle ultime tre circostanze in cui sono scesi in campo a Perignano addirittura con il 7-0 della scorsa stagione che chiede ancora un riscatto.

Infine, ancor più difficile l’impegno che attende il Montespertoli, di scena al Marconcini di Baccaiano contro la corazzata Zenith Prato. I pratesi comandano infatti la classifica con 9 punti ed finora hanno subito solo una rete. A chiudere il programma di Eccellenza delle squadre del circondario il match casalingo del fanalino di coda Certaldo contro l’ambizioso Figline, che finora ha perso una sola volta incassando appena un gol e facendone soltanto due.

Simone Cioni