Real Cerretese, derby e prima vittoria. I ’medicei’ dilagano nel secondo tempo

REAL CERRETESE 3 FUCECCHIO 1

REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto (89’ Tramacere), Pievani (73’ Volpi), Bargellini (76’ Sogli), Romiti, Nieri, Gargiulo, Melani N., Bouhafa, Ferrara (78’ Mallardo). All.: Petroni.

FUCECCHIO: Del Bino, Goretti, Cioni, Lecceti, Malanchi, Usai, Pieri (60’ Melani A.), Geniotal, Fiorini (75’ Cristodaro), Badalassi (60’ Lamberta, 80’ Guerrucci), Princiotta. All.: Menichetti.

Arbitro: Fantoni di Valdarno.

Reti: 10’ Ferrara; 17’ Fiorini; 65’ Bouhafa; 94’ Nieri.

CERRETO GUIDI – Arriva nel derby contro il Fucecchio la prima vittoria stagionale al Palatresi per la Real Cerretese. Di fronte a una splendida cornice di pubblico, tanti anche i sostenitori bianconeri, i ‘medicei’ si sono imposti per 3-1 grazie a un ottimo secondo tempo. Buono da parte degli uomini di Petroni anche l’approccio, con il vantaggio firmato da Ferrara, ma nel resto della prima frazione il match è decisamente equilibrato. Merito anche del Fucecchio, che reagisce bene allo svantaggio trovando dopo pochi minuti il pari con Fiorini (terzo centro stagionale), con una pregevole conclusione dal limite dell’area. Dopo l’intervallo, la Real Cerretese torna in campo con maggior determinazione e al 65’ si riporta avanti con una punizione di Bouhafa che, complice una deviazione, beffa Del Bino. La squadra di Menichetti prova a reagire nuovamente, ma stavolta non sfonda e in pieno recupero incassa anche il tris ad opera di Nieri in contropiede. Vittoria che permette alla Real Cerretese di scavalcare il Fucecchio in classifica in zona play-out.

Si.Ci.