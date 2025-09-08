Acquista il giornale
  4. Real Cerretese soddisfatta. Liquidato lo Zenith Prato

Real Cerretese soddisfatta. Liquidato lo Zenith Prato

Avendo realizzato un gol per tempo, l’undici di mister Petroni è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di Coppa Italia Eccellenza.

di SIMONE CIONI
8 settembre 2025
Bouhafa ha segnato all’81’

Zenith Prato0Real Cerretese2

ZENITH PRATO: Caroti, Fiaschi, Sinisgallo, Kouassi, Toccafondi, Banchelli, Parrini, Saccenti, Castiello, Danti, Mertiri. A disp.: Brunelli, Innocenti, Moretti, Osakwe, Geri, Nannipieri, Moussaid, Cela, Biagini. All.: Settesoldi

REAL CERRETESE: Battini, Bargellini, Dal Porto (75’ Sogli), Pievani, Romiti, Orsucci (70’ Mordagà), Melani, Gargiulo (85’ Tramacere), Ferrara (82’ Nieri), Bouhafa, Volpi. A disp.: Cirillo, Vannini, Cappelli, Lapi, Degl’Innocenti, Shaid. All.: Petroni

Arbitro: Nafra del Valdarno

Reti: 35’ Dal Porto, 81’ Bouhafa

SIGNA – Prima grande soddisfazione per la Real Cerretese, che con una rete per tempo piega nuovamente l’ambizioso Zenith Prato e si qualifica per gli ottavi di Coppa Italia di Eccellenza dove il prossimo 1 ottobre andrà a far visita alla Sestese. Dovendo recuperare l’1-0 subito all’andata, lo Zenith parte forte, mentre nei primi dieci minuti i biancoverdi medicei appaiono un po’ contratti. Tuttavia Battini non corre alcun rischio e al 35’, anzi, è proprio la Real Cerretese a passare in vantaggio con una pregevole conclusione dalla distanza del giovane Dal Porto dopo una discesa sulla fascia. Nella ripresa, poi, lo Zenith Prato sembra calare non riuscendo a tenere alto il ritmo e così la squadra di Petroni ha vita facile nel gestire il vantaggio, riuscendo anche a chiudere il conto nel finale. Corre l’81’, infatti, quando su un lancio in profondità Ferrara è bravo a servire l’accorrente Bouhafa che insacca il definitivo 2-0. Nel finale, poi, i cerretesi potrebbero anche arrotondare il risultato.

Simone Cioni

© Riproduzione riservata

