Real Forte Querceta - Lucchese. Il derby d’andata finisce senza gol

REAL FORTE QUERCETA 0LUCCHESE 0

REAL FORTE QUERCETA (4-3-3): Pastine; Tofanelli, Nicolini, Ricci, Mogavero; Franzoni, Borselli, Michelucci (21’ st Piccione); Campo (21’ st Gazzoli), Fantini, Goh (42’ st Lembo). All.: Verdi.

LUCCHESE (4-3-3): Milan; Venanzi, Pupeschi, Santeramo, Mauro (12’ st Lorenzini); Palma (10’ st Riad), Sansaro (2’ st Palo), Russo; Bartolotta, Galotti (42’ st Ragghianti), Caggianese. All.: Pirozzi.

Arbitro: Marongiu di Livorno.

Note: angoli 2-7; ammoniti: Palo, Pupeschi; recupero: 2’ pt, 4’ st.

FORTE DEI MARMI - Considerando le statistiche e quanto visto in queste prime giornate, lo 0-0 era il risultato più probabile. Previsione rispettata, con un pari che spiega bene il momento delle due squadre: il Real Forte Querceta è una bella realtà, con un allenatore dalle idee chiare e un gruppo di ragazzi che gioca con entusiasmo; la Lucchese mantiene ancora una volta inviolata la propria porta, ha tutto per disputare una stagione al vertice, ma deve alzare il livello negli ultimi sedici metri. Pareggio tutto sommato giusto: primo tempo giocato a scacchi dai due allenatori, ripresa più vivace.

La cronaca. Il Real Forte Querceta predilige l’uscita dal basso, ma il lavoro sporco senza palla di Palma su Borselli limita la qualità del palleggio dei versiliesi. La Lucchese prova con più costanza sulla corsia destra, grazie al dinamismo e alla propensione all’uno contro uno di Bartolotta. Proprio da una sua iniziativa nasce la migliore occasione del primo tempo, con Russo che gira a lato dal limite. Sono passati solo due minuti, ma, nonostante le buone premesse, la partita non decolla, almeno fino all’intervallo.

La Lucchese si fa pericolosa con un diagonale di Bartolotta, bloccato in due tempi da Pastine; dall’altra parte un tiro-cross di Borselli non sorprende Milan. Il primo tempo si conclude con poche emozioni e con soli tre falli fischiati dall’arbitro Marongiu (solo uno nei primi 45’…; se non è record, poco ci manca!).

Nella ripresa la partita diventa più frizzante. Neanche un minuto e Campo approfitta della prima volta in cui la Lucchese si fa trovare scoperta: ma il suo sinistro non inquadra la porta. Al 51’ Palma ruba palla a Ricci e s’invola verso la porta avversaria: decisivo il ripiegamento di Nicolini. Passano due minuti e Fantini trova il corridoio giusto per Tofanelli: bravo Milan in uscita.

C’è equilibrio, ma anche la sensazione che entrambe le squadre possano trovare il guizzo vincente. Goh finalmente si accende, ma, sul suo cross Santeramo anticipa Fantini. Nel finale è la Lucchese che sembra averne di più: all’83’ Russo verticalizza per Caggianese che parte alle spalle di Tofanelli e supera Pastine in uscita. Rete annullata per fuorigioco millimetrico.

L’occasione migliore arriva proprio all’ultimo istante, al 94’: cross di Caggianese a centro area, sbuca Ragghianti, Pastine vola e inchioda lo 0-0.

Michele Nardini