Real FQ: semaforo Verdi. È fatta per il nuovo tecnico

Semaforo... "Verdi" per quanto riguarda l’allenatore del Real Forte Querceta in Eccellenza Toscana! La definizione dell’accordo è stata un po’ più lunga del previsto ma alla fine è arrivata. Dopo aver parlato anche con Luca Cagnoni (ex Forte dei Marmi) e Davide Marselli (che ha preferito andare alla Massese) ed aver sondato pure qualche altro nome (come Andrea Gatti e Giuseppe Della Bona), la scelta per il dopo Francesco Buglio è caduta su Matteo Verdi. Una scommessa (poiché al debutto da tecnico in Eccellenza, categoria che tuttavia conosce avendoci giocato nel corso della sua lunga carriera da difensore pur prevalentemente vissuta in C2 e D) che piace e intriga dopo che Verdi ha fatto benissimo alla guida della Pontremolese nella passata stagione in Promozione, dove partiva da -10 ed a fine campionato sul campo è stato quello che ha fatto più punti di tutti. Il Real FQ ha puntato sul 45enne che in bianconerazzurro fu capitano e leader carismatico in campo, vincendo il campionato di Eccellenza e poi facendo la D.

"Torno in un posto dove sono stato bene – dice Verdi – l’obiettivo è fare un bel campionato, divertirci, faticando e lavorando come piace a me. So che avrò una squadra abbastanza giovane... ma per me è cosa positiva. Dovrà avere tanta fame quanta ne ho io, che sono una persona ambiziosa e tengo a far bene. Viste le squadre ai nastri di partenza, sarà una stagione impegnativa ma sicuramente stimolante".

Simone Ferro