Real Isola in finale per il titolo regionale di calcio Uisp

Per la prima volta nella sua storia il Real Isola si giocherà il titolo regionale. Mai arrivata così avanti nella competizione di calcio Uisp riservata alle migliori squadre toscane quando aveva partecipato alla manifestazione da campione del Comitato Empoli-Valdelsa, la squadra allenata da Filippo Martini è giunta in finale quest’anno che è entrata in tabellone dopo l’amara sconfitta nella finalissima locale al Carlo Castellani-Computer Gross Arena di Empoli contro il Vitolini.

Nella semifinale andata in scena sul terreno di gioco in sintetico del Brizzi di Margine Coperta (Pt), capitan Guardini e compagni hanno infatti avuto la meglio per 3-1 dei vice campioni regionali in carica dell’Arenametato. Autentico mattatore della sfida contro gli arancioneri, in finale per il titolo versiliese, è stato Riccardo Nacci. L’ex Corazzano è stato autore della splendida tripletta che ha sancito il 3-1 finale.

L’appuntamento adesso è per domani sera alle 21 al Mannucci di Pontedera contro il Kickers Narnali. I pratesi hanno infatti travolto 4-1 il Palazzi, neo campione del torneo Etrusco-Labronico. In caso di parità all’80’ si procederà subito all’esecuzione dei rigori.