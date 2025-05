Real Isola in semifinale nel campionato regionale Uisp, Le Cerbaie eliminate

Il Real Isola approda alle semifinali per il titolo regionale di calcio Uisp, Le Cerbaie saluta la competizione. Questo l’esito dei quarti di finale che ha riguardato le due compagini del Comitato Empolese-Valdelsa. I vice campioni zonali, battuti dal Vitolini nella finalissima, hanno avuto la meglio ai calci di rigore della formazione aretina del Ca Benzina 78. Dopo il vantaggio iniziale di capitan Guardini i gialloblu si vedono raggiungere quasi allo scadere da una splendida rovesciata di Consolati, ma risultano più precisi nella lotteria dal dischetto dove mettono a segno tre penalty contro nessuno degli avversari. Adesso, la squadra di mister Martini se la vedrà contro i versiliesi e vice campioni regionali in carica dell’Arenametato, che hanno eliminato in rimonta proprio il team di Stabbia, Le Cerbaie. Nonostante il vantaggio siglato da Gaetano D’Auria, i biancazzurri cerretesi hanno finito per arrendersi 2-1 (pari su rigore). Nell’altra semifinale, invece, si affronteranno i pratesi del Kickers Narnali, che hanno prevalso sugli aretini de Il Corsalone 4-2 dagli undici metri dopo che gli 80 minuti regolamentari si erano chiusi sul 2-2, e la vincente di Signa 2007 (Prato)-Palazzi (Etrusco Labronico) in programma il 6 giugno.