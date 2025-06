Real Isola trionfa 3-2 contro Kickers Narnali e diventa campione regionale

REAL ISOLA3KICKERS NARNALI2

REAL ISOLA: Martini L., Lunardi, Terreni, Volpini, Scherillo, Nannetti, Guardini (43’ Baronti), Macaluso, Nacci R. (62’ Sassaroli), Duccini (59’ Nacci E.), Annicchiarico. A disp.: Bigazzi, Neri, Scalia, Peruzzi, Salvadori, Merola. All.: Martini F.

KICKERS NARNALI: Orrea, Palli (62’ Cinieri), Cardinale, Facchini, Mosconi, Strafelini (53’ Ciulli), Scardamaglia (65’ Salvatore), Sayeb (65’ Guarnieri), La Rosa (41’ Querci), Scianname, Gigliofiore. All.: Giugni.

Arbitro: Rago di Pistoia (assistenti Gjura e Neri, quarto ufficiale Torbica di Pistoia). Reti: 2’ Duccini; 3’ Lunardi; 45’ rig. Nacci R.; 69’ Querci; 83’ Gigliofiore.

PONTEDERA – Un micidiale uno-due in avvio di gara spiana la strada al Real Isola, che dopo la delusione del ko nella finale del campionato dell’Empolese-Valdelsa contro il Vitolini, si prende la propria rivincita laureandosi campione regionale. Al Mannucci di Pontedera contro i pratesi del Kickers Narnali, i gialloblu mantengono alto il vessillo del Comitato di via Basilicata a Empoli sul tetto della Toscana. Il Real Isola succede infatti al Castelfiorentino. Al 2’ Duccini sblocca subito il risultato con una splendida conclusione a girare da fuori area sul palo lungo e un minuto più tardi lo imita Lunardi con un’altra sassata dalla distanza che sorprenda il portiere avversario. Il Real Isola chiude poi i giochi in avvio di ripresa quando un tocco di mano in area di Cardinale porta sul dischetto Riccardo Nacci, che cala il tris. Qualche brivido nel finale quando il Narnali accorcia le distanze con un altro splendido tiro ad effetto dai venticinque metri di Querci, anche se prima Ettore Nacci e poi Macaluso mancano il poker per i gialloblu. Solo al terzo minuto di recupero il diagonale vincente di Gigliofiore per il definitivo 2-3, che non scalfisce però la festa del Real Isola per il primo alloro regionale dopo la Coppa Uisp del 2015. Adesso dal 27 al 29 giugno prossimi il Real Isola sarà a Gabicce Mare per il torneo nazionale.

Simone Cioni