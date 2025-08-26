Real Madrid, Ajax, Milan e JuventuS TRA LE BIG DELL’APPUNTAMENTO IN PROGRAMMA DAL 3 AL 7 SETTEMBRE. LA PRESENTAZIONE A COVERCIANO. Memorial Paolo Rossi 2025: sei comuni aretini ospitano il grande calcio giovanile

MONTEVARCHITorna in provincia di Arezzo il Memorial Paolo Rossi. Il prestigioso torneo internazionale di calcio giovanile dedicato alla categoria Under 14 si svolgerà dal 3 al 7 settembre in sei località – Bucine, Levane, Montevarchi, Terranuova, Cavriglia e San Giovanni – trasformando le cittadine valdarnesi in un luogo di sport, cultura e integrazione. L’evento è stato presentato ieri mattina al Centro Tecnico Federale FIGC di Coverciano. La manifestazione sportiva, a tre anni dalla sua nascita per volontà dell’Accademia Italia Paolo Rossi, ha già conquistato un posto di rilievo nel panorama internazionale. Nato nel 2022 con appena 4 squadre, oggi il Memorial accoglie 24 formazioni, tra cui alcuni tra i club giovanili più prestigiosi del mondo. La detentrice del titolo, il Real Madrid, tornerà a difendere il trofeo contro società come Milan, Juventus, Inter, Atalanta, Fiorentina, Ajax, Benfica, New York City FC, oltre a realtà emergenti. Si parte mercoledì 3 settembre con le prime sfide dei gironi, mentre le finali si giocheranno domenica 7 settembre al Brilli Peri di Montevarchi. La giornata conclusiva ospiterà la finale per il terzo posto alle 9,30 e quella per il titolo alle 11, seguite dalle premiazioni alle 12,30. Le partite saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma FIFA+, garantendo visibilità internazionale all’evento e ai suoi protagonisti. Il vincitore del torneo alzerà al cielo un trofeo dal forte valore simbolico, firmato dal designer Federico Fondacci.