Real Villasanta sorprende Agrate Rondeau Cafè: vittoria 2-1 nel campionato Uisp

Il colpo a sorpresa della 22sima giornata lo piazza il Real Villasanta, protagonista di un’incursione vittoriosa per 2 -1 sul campo dell’Agrate Rondeau Cafè. Lo stop interno rischia di costare caro alla vicecapolista del campionato Uisp 2024-2025 - Fase 1 - Girone Monza-Brianza “Martino Cazzaniga“. La Leoni Arcore, prima della classe, ha infatti sfruttato la disavventura altrui per riportare a 5 le lunghezze di differenza sulla più immediata tallonatrice. Un allungo conseguenza dell’affermazione per 3-0 a spese dell’Excelsior. A 4 giornate dal termine, la strada sembra dunque essere ora meno accidentata per la compagine arcorese. Quest’ultima, oggi a Milano (ore 21.15, Centro sportivo Pavesi) affronterà oltretutto l’Umbo United, ultima in classifica. Più impegnativo appare l’ostacolo per l’Agrate Rondeau Cafè: la seconda forza del campionato si confronterà domani a Cornate d’Adda (ore 17.15, Centro sportivo comunale), con la Stella Rossa. La 23sima giornata si concluderà martedì 15 aprile con la disputa di due incontri in notturna: alle 20.30 il Concorezzo giocherà ad Arcore con il Gost Standard Bergamo. Alle 21, al campo comunale di Concorezzo, l’Excelsior si troverà di fronte i Gentlemen Monza.

G.G.