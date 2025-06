Real Voltanese trionfa nella finale playoff e conquista la Seconda Categoria

Superando per 2-1 la Giovanili Santerno in un match intenso e ricco di emozioni, la Real Voltanese si è aggiudicata la finale playoff e il conseguente ‘salto’ dalla Terza alla Seconda Categoria. Una partita in cui i ragazzi allenati da Fabrizio ‘Bicio’ Capra hanno dato il massimo per raggiungere il meritato obiettivo. "Siamo al settimo cielo – dichiara lo stesso Capra – ; già in occasione del riscaldamento l’atteggiamento era positivo: ci siamo aiutati l’uno con l’altro ed abbiamo disputati un ottimo primo tempo, terminato però in parità. Nel secondo parte del match, a causa di un nostro errore difensivo, ci è stato fischiato un rigore contro, ma il nostro portiere Gabriele Tozzola si è superato e l’ha parato. Nonostante poi l’espulsione di un nostro giocatore, la squadra non ha mollato e a venti minuti dalla fine ha trovato il vantaggio con Sall Babacar, autore di una bellissima azione personale. A segnare la prima rete era stato invece Alfredo Spina. Gli ultimi minuti sono stati un’autentica sofferenza per tutti, ma abbiamo stretto i denti riuscendo a portare a casa questa promozione".

A mister Capra fa eco il presidente Constantin Relu Babonia: "E’ stata una stagione difficile. Dopo la chiusura del nostro impianto, protrattasi per tutto l’anno, ad appena due settimane dell’inizio del campionato, e nonostante il Comune di Lugo si sia adoperato mettendoci a disposizione campi presso altre società, ci siamo trovati in difficoltà. Un plauso a tutto lo staff che ha reso possibile questa promozione, un grazie al nostro direttore sportivo Gianluigi Garofalo che in sintonia con il mister ha allestito un ottima squadra portando giocatori validi. Ora godiamoci per qualche giorno questa risultato, in attesa di gettare le basi e definire gli obiettivi per la prossima stagione. L’importante è che, dopo i lavori di sanificazione del nostro impianto, a settembre si possa finalmente tornare a giocare a Voltana". Infine il vice presidente Daniele Ferroni coglie l’occasione per "ringraziare sia gli sponsor per il loro prezioso sostegno, nonché il direttore generale Luigi Conficconi, arrivato a novembre, che ci ha dato una grossa mano".

Lu.Sca.