Recanatese. A Fossombrone ci sarà da battagliare

Inizia questo pomeriggio da Fossombrone una miniserie di quattro derby che per la Recanatese potrebbero essere determinanti per il futuro. La classifica, infatti, non consente assolutamente distrazioni ed occorre andarci con i piedi di piombo, evitando ogni rilassatezza. Tanto più oggi contro un avversario tradizionalmente battagliero ed aggressivo che punterà, con tutte le sue forze, a cambiare un trend casalingo ultimamente molto deludente per i metaurensi che riescono ancora a conservare una posizione di relativa tranquillità grazie ad alcune, pesantissime, affermazioni esterne. Il refrain d’altronde si ripete praticamente ogni domenica: nel campionato la prima regola da rispettare è quella della massima lucidità e concentrazione da mantenere per tutti i 90’ e, sotto questo aspetto, i giallorossi hanno talvolta mostrato qualche crepa, nel contesto comunque di un impegno che non ha mai fatto difetto e di un gioco che ha costantemente mostrato progressi. Oggi molto del destino del match che manca dal "Bonci" da ben 14 anni, si giocherà proprio sul concedere il meno possibile ai locali perché la Recanatese ha le potenzialità per giocarsela, quantomeno alla pari, in virtù di un tasso tecnico e di esperienza che riteniamo tra i migliori del girone. Scontato poi che un occhio particolare verrà riservato a Francesco Casolla, il vice-capocannoniere del torneo con 12 reti e che nonostante i quasi 33 anni ha conservato un fiuto del gol raro per queste categorie. L’attaccante di Cattolica, tuttavia, era dai tempi di Fano che non mostrava una verve realizzativa del genere, magari anche rigenerato dall’esperienza nel campionato sammarinese con La Fiorita, con tanto di rigore trasformato in Conference League contro i bielorussi del Minsk e conseguente qualificazione: perle di cui in pochi possono vantarsi.

Tornando alle questioni "leopardiane" invece Bilò torna ad avere a disposizione Canonici che ha scontato il turno di squalifica e stante le precarie condizioni di Zini potrebbe nuovamente schierare titolare il giovane trequartista ed affidarsi ad un binomio offensivo composto da Spagna e D’Angelo. Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità rispetto allo schieramento visto contro l’Avezzano. Una parola sull’ottimo andamento del campionato Juniores Nazionale con i ragazzi di Baleani che hanno impattato 3-3 a Città S.Angelo contro il forte Pescara, compagine fuori classifica. Nel tabellino dei marcatori Guideri (giovane da seguire con attenzione), autore di una doppietta e Pasquini.

Probabile formazione: Del Bello; E.Ferrante, Bellusci, Cusumano; D.Ferrante, Alfieri, Giandonato, Mordini; Canonici; Spagna, D’Angelo.