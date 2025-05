Recanatese: Adolfo Guzzini lascia la presidenza, attesa per il futuro del club

Aspettiamo indicazioni dalla società. Josè Cianni, dt della Recanatese, è in attesa della prossima settimana quando ci sarà la riunione del CdA del club dove Adolfo Guzzini ufficializzerà la decisione di lasciare la presidenza giallorossa. Non sarà però una totale uscita di scena del patron il quale rimarrà vicino alla società a cui non farà mancare il suo sostegno, ma non avrà più alcuna responsabilità gestionale. Una simile decisione non è maturata all’improvviso e i membri del CdA ne sono a conoscenza probabilmente da tempo, ed è in questa ottica che si devono interpretare i primi contatti avviati che, al momento, hanno portato solo a generiche manifestazioni di buona volontà.

Intanto è stato dato il rompete le righe alla squadra, ora per quanto riguarda la formazione maggiore c’è una comprensibile fase di attesa e di riposo dopo una stagione complicata. "Dopo questa riunione – aggiunge Cianni – si avranno maggiori indicazioni per il futuro". C’è ancora da attendere ancora un po’ prima di fare le mosse iniziali per gettare le basi per la nuova stagione, ma innanzitutto dovranno essere gettate le basi per una Recanatese che inevitabilmente volta pagina dopo anni sotto la guida di Guzzini che hanno portato la squadra a togliersi non poche soddisfazioni, su tutte quella di partecipare a un campionato professionistico.

"Adesso – dice Cianni – siamo concentrati sulla Juniores under 19 di serie D ai Triangolari nazionali". A questa fase vi partecipano dodici squadre. La fase finale ora prevede quattro triangolari in cui sono divise le dodici squadre che giocheranno tre turni, oggi, 14 e 17 maggio. Oggi alle 16 la Recanatese riceverà la visita del Cynthialbalonga, il girone comprende il Roma City.