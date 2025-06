Recanatese: attesa per il CdA societario, si cerca una svolta nella gestione

I giorni passano, lo stallo persiste e, di conseguenza, le preoccupazioni dei tifosi della Recanatese, inevitabilmente, aumentano. Nulla di nuovo, sotto il "sole giallorosso" se non il fatto che domani è stato convocato un CdA societario dal quale si auspica che almeno venga ufficializzata una posizione chiara, definita, inequivocabile, sulla quale poi eventualmente lavorare.

La premessa che, a nostro modesto avviso, deve essere fatta è che rilevare una società calcistica non è così semplice perché, alla resa dei conti, di "commerciale" non c’è nulla e l’unico progetto è quello di conquistare il gradimento del territorio, cosa anche questa che spesso costa lacrime e sangue. Dunque la dirigenza uscente che ha attualmente il pallino in mano, dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) agevolare gli uomini di buona volontà che in queste settimane stanno cercando di trovare risorse, sia in termini economici ma anche di eventuale impegno futuro, in prima persona, in un futuro organigramma.

Qualche contatto la vecchia governance sicuramente lo ha avviato anche con realtà non marchigiane ma, effettivamente, non si è andati al di là di generiche manifestazioni di probabili interessi. Tutto questo mentre le due "anime" locali continuano a muoversi e cercano di coordinarsi magari per presentarsi a chi di dovere con una proposta unitaria che avrebbe chiaramente maggiori possibilità di andare in porto.

Questa eventuale spina dorsale sarebbe costituita da alcuni imprenditori che potrebbero gettare sul piatto delle cifre comunque significative per avviare il "new deal" con il corollario di vari sponsor pronti a dare una mano nel momento in cui il progetto riesca definitivamente a mettersi in moto. Allo stato attuale delle cose però siamo ancora ad una fase embrionale e soprattutto non c’è stato quel faccia a faccia senza il quale non si possono fare passi in avanti.

Il CdA dimissionario ha comunque ribadito che la Recanatese è un club "immacolato" con zero debiti e zero costi di acquisizione con la legittima richiesta di fornire garanzie effettive e solide per un futuro senza incognite. Gira e rigira però sono le stesse parole che sentiamo da quasi un mese: nel frattempo il tempo passa, di novità sostanziali non se ne vedono ed anche se tra i Dilettanti le tempistiche sono meno pressanti (il termine per le iscrizioni è stato fissato per giovedì 10 Luglio alle 17) è giunta davvero l’ora di accelerare i tempi.