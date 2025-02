Recanatese. Battere l’Avezzano per stare più tranquilli

Un altro capitolo di estrema importanza nella stagione della Recanatese: il match odierno contro l’Avezzano non sarà decisivo, visto che siamo alla 24ª giornata ma di certo mette in palio punti pesantissimi nel bivio che da una parte conduce alla tranquillità, dall’altro a supplementi di sofferenza. Le due squadre sono appaiate al decimo posto con 28 punti, +4 sulla zona playout e com’è agevole comprendere si tratta di un margine tutt’altro che rassicurante per cui occorre alimentare la classifica, tanto più quando si ha di fronte delle dirette concorrenti. Intanto i due allenatori possono contare sulle rispettive rose quasi al completo. Pagliarini, tecnico dei marsicani, ha recuperato quasi tutti gli effettivi ad eccezione di Pensalfini e Staiano alle prese con la febbre. Rientra in difesa Senese cha ha finito di scontare le tre giornate di squalifica rimediate a Sora, mentre a centrocampo sono sicuri della maglia da titolare il capitano Mascella e Selvaggio, quest’ultimo una sorta di regista della squadra, ballottaggio tra Lapenna e Cannavaro. I dubbi maggiori sono in prima linea con Ferrari e Konatè che potrebbero essere affiancati da Barbetta ma, nel 4-3-3 che caratterizza gli abruzzesi, non è nemmeno escluso l’impiego, sin dal primo minuto, di Litteri o del greco Pozatzidis, proveniente dalla seconda divisione rumena.

In casa giallorossa, tra i convocati, figura anche il difensore Cusumano che venerdì ha accusato problemi alla spalla che lo hanno costretto ad interrompere l’allenamento. L’ex Vis Pesaro partirà dalla panchina visto che nel terzetto difensivo, insieme con l’ex Edoardo Ferrante ed a Bellusci, troverà posto l’under Marchegiani. In tal modo nel ruolo di trequartista, al posto di Canonici fermato dal giudice sportivo, ci sarà D’Angelo a supporto del binomio offensivo composto da Spagna e Zini, con Pierfederici pronto a subentrare nel caso che le esigenze della gara lo richiedono. Nella zona nevralgica del campo tre uomini, Giandonato, Raparo ed Alfieri per due maglie e l’allenatore deciderà in base alla tipologia di partita che vorrà proporre. L’obiettivo, come più volte rimarcato, non può che essere quello del risultato pieno, ponendo però massima attenzione alle qualità degli avversari che, specialmente in trasferta, sanno essere mortiferi. A fare da apripista, ci hanno pensato i ragazzi della Juniores che ieri hanno nettamente battuto i pari età proprio dell’Avezzano con le reti di Ammora, Doria e Mobili, bissando così il successo ottenuto a L’Aquila. Un prologo beneaugurante.

Probabile formazione: Del Bello, E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani; D.Ferrante, Giandonato, Alfieri, Mordini; D’Angelo; Spagna, Zini.