Recanatese. Cianni: "Sconfitti dopo una bella prova»

A Fossombrone è arrivata la prima sconfitta in trasferta della gestione Bilò: l’ultima risaliva al match di Ancona del 27 ottobre, giusto un girone fa ma è fondamentale…non fermarsi alle apparenze. Il roboante risultato finale di 4-1 potrebbe far supporre un dominio dei metaurensi che, tramite il loro tecnico Fucili, hanno ammesso di aver incontrato una compagine "tanto forte, con un reparto di attacco che sin qui non mi era capitato di aver visto". I complimenti fanno piacere, ma non fanno classifica e nel contesto di una domenica infausta ci si sono messi anche i risultati concomitanti che hanno portato a soli 2 punti il margine dalla zona play-out. "Posso tranquillamente affermare – ci dice il dt Josè Cianni – che sino alla clamorosa occasione di Spagna ad inizio ripresa, abbiamo ammirato la migliore Recanatese della stagione in trasferta. All’intervallo ci siamo trovati in svantaggio di 2-1 senza sapere come. Abbiamo avuto tantissime chance che non siamo riusciti a concretizzare, poi purtroppo abbiamo perso le misure, ci siamo disuniti, un po’ come avvenuto contro la Samb e l’ultima mezz’ora, lo dico chiaramente, non mi è piaciuta. Dobbiamo cercare ovviamente di capire perché siamo passati dal pieno dominio e dall’essere padroni del campo ad un finale di match deludente. Il problema credo sia sostanzialmente psicologico".

Restiamo alla prima frazione ed alle due reti di Casolla in 3 minuti. Si sono ripresentati gli stessi problemi visti contro l’Avezzano? "No, in questo caso sono stati davvero degli episodi e non possiamo parlare di amnesie o blackout. Clamoroso il loro raddoppio scaturito da Bellusci che purtroppo è scivolato. Cose che possono accadere e che sfuggono un po’ al nostro controllo".

Va detto poi che sulla punizione di Riccardo Pandolfi le immagini evidenziano una netta posizione di off-side non ravvisata ma il tutto rientra nel contesto di una giornata tutt’altro che propizia. Anche per le concomitanti vittorie di Avezzano, Notaresco, Civitanovese e Termoli, alcune delle quali sorprendenti. "È tutto in discussione, ma non ci eravamo fatti troppe illusioni. Nel ritorno poi, con le motivazioni al massimo per chiunque, la graduatoria si azzera e fare pronostici e previsioni diventa impossibile".

Domenica arriverà un’Ancona ferita. "La Recanatese lo è ancor di più, dobbiamo perseverare. Una squadra come quella vista a Fossombrone non mi preoccupa, anche se occorre comprendere cosa ci accade a livello mentale durante la gara. Continuo comunque a nutrire grande fiducia".

Da sottolineare che contro i dorici è stata indetta la "giornata giallorossa" e dunque non saranno validi gli abbonamenti. Oggi alle 17 apre la prevendita senza limitazioni di sorta.