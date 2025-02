Recanatese, Cianni sul pareggio: "Rimpianti per il raddoppio sfiorato"

Essere raggiunti a 7’ scarsi dal termine lascia sempre un retrogusto amaro, però il punto di Notaresco non viene disprezzato, tutt’altro, in casa Recanatese. Ci sono rimpianti, soprattutto per aver sfiorato il raddoppio che avrebbe messo una pietra tombale sull’esito del match, ma la tenacia dei teramani che hanno schierato nel finale tutta l’artiglieria offensiva a disposizione, è stata parzialmente premiata. Importante comunque è tenere le distanze (12 punti non sono una bazzecola) ed aver confermato, sul piano del gioco, le recenti buone indicazioni: "ci aggiungo anche – dice il dt Josè Cianni – le condizioni del campo, disconnesso e che costringeva quasi ad equilibrismi. Noi siamo stati bravi ad interpretare nel modo giusto la partita, viste le situazioni. La prima frazione, complessivamente, è stata equilibrata poi, nella ripresa abbiamo dominato l’avversario. Non siamo riusciti a chiuderla anche per la loro determinazione ma ritengo che torniamo a casa con un buon pareggio".

Difficoltà che, almeno in parte, erano preventivate nonostante parliamo della compagine fanalino di coda. "Direi di più: in quello stadio sarà molto complesso per tutti portar via dei punti. È una squadra agguerrita e battagliera, tutt’altro che rassegnata". Nei bassifondi della classifica, con il pareggio nello scontro diretto tra Avezzano e Termoli, non è sostanzialmente cambiato nulla. "Verissimo, anzi ci sono state le sconfitte di Isernia, Sora e Fermana. Questo non ci autorizza però a mollare, nemmeno di un centimetro".

Novità sul possibile ingaggio di Manuel Vessella? "No, nel senso che purtroppo il giocatore accusa qualche problemino fisico e non è disponibile questa settimana. Valuteremo con calma al suo rientro". All’orizzonte si profilo un altro delicatissimo match contro l’Avezzano. "È uno spareggio, davvero una partita fondamentale che potrebbe segnare la svolta della nostra stagione. Affronteremo una squadra comunque organizzata, ma è ovvio dire che l’obiettivo è puntare al massimo. Intanto siamo alla terza settimana consecutiva che siamo al completo, con i nuovi Zini e Giandonato e con Bellusci e D’Angelo pienamente recuperati".

Insomma, possiamo dire che la Recanatese si presenta al meglio per le gare decisive della stagione. "Toccando ferro è così ed intanto domenica rientreranno Mordini ed Alfieri dalle squalifiche. L’unico problema attualmente riguarda Lorenzo Bilò". Già, l’allenatore giallorosso ha dato forfait sostituito in panchina dal suo collaboratore tecnico Franco Gigli, munito di precise consegne. Il tecnico accusava un febbrone da cavallo, dovuto al male di stagione ma la fibra è forte e, siamo certi, rientrerà nei ranghi a breve.

Andrea Verdolini