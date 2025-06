Recanatese: corsa contro il tempo per l'iscrizione e nuovi soci in arrivo

Incassato il (duro) colpo del niet della cordata abruzzese ed in stand-by anche un nome noto in queste latitudini ossia "Dino" Attilio Di Stefano, protagonista un decennio fa, di un’apparizione poco felice a Civitanova, ma reduce da una promozione in D ai playoff con il Castelnuovo Vomano dal quale però è in procinto di separarsi, la Recanatese prova a giocarsi le sue carte su altri tavoli. C’è però un temibile avversario in più, ossia il tempo considerando che la scadenza delle iscrizioni, fissata per giovedì 10 luglio alle 17, si avvicina a grandi passi. Si confidava, inutile nasconderlo, su questi apporti extra-regionali ma su simili vicende ed in tali periodi, non bisogna mai sbilanciarsi, almeno finché non arriva il sospirato "nero su bianco".

Appare certo che nei prossimi giorni si andrà dal notaio per mutare l’assetto e passare dall’attuale società di capitali ad una srl, ossia ad una più flessibile società a responsabilità limitata con l’obiettivo di favorire l’ingresso di nuovi soci, eliminando quindi alcuni ostacoli di natura burocratico-amministrativa.

Se non vi saranno sorprese e novità poi ci si recherà dal sindaco anche prima della data del 30 giugno che, tradizionalmente segna il termine delle attività federali per la stagione 2024-25. Cosa potrà fare poi il primo cittadino non è dato sapere: informalmente anche lui si muove, non sta con le mani in mano, si prodiga nel cercare "sponde" utili ma un conto è l’ente pubblico, un conto è un club privato. Gli orizzonti quindi appaiono nebulosi a meno che... .A meno che qualche accelerazione tentata nelle ultime ore nei confronti della proprietà uscente sia coronata da successo. Diciamo che gli incontri ed i contatti proseguono, praticamente senza sosta ma, sino a questo momento, sono stati assolutamente interlocutori mentre adesso più che mai c’è solamente bisogno di tanta concretezza.

Si profila all’orizzonte però un’ulteriore possibilità, tutt’altro che peregrina, ossia che in questa delicatissima fase la famiglia Guzzini, ed in primis Massimiliano, continui a supportare il club giallorosso, con un impegno economico meno rilevante ma essenziale per "traghettare" la navicella e condurla in acque più tranquille. Il tutto senza scomodare il Patron Adolfo che magari resterebbe come una sorta di "pater familias", con una carica onorifica, non operativa. Un riconoscimento d’altronde doveroso dopo decenni di straordinario impegno.

Andrea Verdolini