Recanatese. D’Angelo: "Serve maggiore attenzione»

Il Fossombrone, avversario della Recanatese dopodomani, ci è stato fatto giustamente notare che non vince in casa da più di tre mesi: l’ultima affermazione al "Bonci" dei metaurensi, risale al 10 novembre scorso, calcisticamente una vita fa, quando hanno battuto la Fermana 2-0 con una doppietta del "solito" Casolla. Da quel momento tre pareggi e due sconfitte, un ruolino, a dir poco, sconfortante, a cui ha fatto da contraltare il cammino esterno dei biancoazzurri con le pesantissime vittorie di Isernia e di Termoli. Il notevole fieno in cascina immagazzinato in avvio di stagione ha comunque consentito di reggere il colpo ed affrontare quest’ultima parte di stagione con 34 punti già nel carniere che consentono di scendere in campo con un buon margine di serenità. Guai però soltanto ad ipotizzare un avversario "rilassato" e la parola d’ordine, in casa giallorossa, è mantenere elevato lo standard di concentrazione, cercando di evitare quelle amnesie che hanno costretto, contro l’Avezzano, ad affrontare un match di quasi assoluta sofferenza: "da un po’ di tempo purtroppo – ha detto il trequartista Massimo D’Angelo – ci complichiamo la vita da soli e questo è un punto da attenzionare perché comunque, nel corso del campionato, ci ha tolto molti punti. Da qualche partita poi abbiamo una rosa con giocatori più esperti e la cosa aumenta il rammarico. Esprimiamo anche un bel gioco e troviamo la via della rete con una certa facilità, grazie sia a guizzi personali che a fraseggi di squadra e dobbiamo cercare di non vanificare questo grande lavoro con black out che poi ci penalizzano notevolmente". Un aspetto difficilmente allenabile e per risolverlo non esistono ricette potenzialmente valide. In questo campionato, con le sue complessità, non è tollerabile "staccare la spina", nemmeno per pochi attimi, a rischio di essere puniti severamente.

È attiva la prevendita per il derby di domenica con i tagliandi acquistabili sul circuito liveticket al prezzo di 15 euro (posto unico), con ingresso gratuito per i minori di 14 anni. La biglietteria comunque sarà aperta anche il giorno della gara, senza particolari limitazioni. Intanto meritano di essere sottolineati gli exploit del settore giovanile: nello scorso fine settimana c’è stato praticamente un en-plein di vittorie, dalla Juniores agli Under 14, passando per le ragazze vittoriose sul campo dell’Aurora Treia per 4-0. I babies di Edoardo Baleani hanno anche guadagnato la vetta della graduatoria e domani alle 15 saranno di scena a Città Sant’Angelo contro il Pescara, compagine fuori classifica ma che tanto per gradire, avrebbe accumulato 39 punti, uno in più dei leopardiani.