Recanatese e il caso del dg Giulietti. "Mi sono dimesso da un ruolo vuoto di contenuti»

Gli strascichi della lettera di dimissioni del dg Giulietti (foto) sono destinati a protrarsi almeno per qualche altro giorno. L’ormai ex dirigente giallorosso non ha voglia di alimentare altre polemiche (visto il momento delicatissimo sarebbe tra l’altro fuori luogo) e d’altronde, in questi casi, ognuno possiede la "sua" verità sulla quale non è semplicissimo obiettare. Nell’attesa però di sentire le motivazioni del Cda che saranno illustrate in una conferenza stampa convocata per domani pomeriggio, qualcosa siamo riusciti a strappare.

Possiamo, andando sul concreto, sapere quali progetti aveva in mente di realizzare e non è stato in grado di concretizzare? "Mi sono dimesso perché non riesco più a credere in un progetto nel quale non ho avuto incidenza e per il quale non posso rispondere di nulla. Se avessi contribuito a creare questa situazione sarei dovuto rimanere al mio posto. Non avendo deciso e scelto niente, a fronte di un ruolo vuoto di contenuti, non vedo perché devo mantenere un aspetto di facciata per difendere scelte non condivise che stanno creando più danno che risultati. I recanatesi sanno benissimo come stanno le cose, per il resto è solo maldicenza". Giulietti, per quanto ci risulta, avrebbe anche ricevuto diversi attestati di stima da parte di alcuni tifosi ed aveva in serbo anche qualche idea per quella famosa operazione simpatia sbandierata nel giugno scorso e che, dopo un promettente inizio, non ha avuto seguito. Non è escluso che abbia toccato anche qualche corda molto sensibile per cui gli scricchiolii iniziali si sono tramutati in frattura insanabile.