Recanatese, esame a Fossombrone: "Serve una prova molto attenta"

Come sempre e, forse, più di sempre, grande rispetto per l’avversario: il Fossombrone accusa acciacchi ed assenze (chi non ne ha comunque in questo periodo) ma, in classifica sono a ridosso delle big, pur se, da quelle parti, preferiscono sempre ed opportunamente, guardarsi alle spalle. Lorenzo Bilò, senza svelare il piano-partita, traccia un profilo dei metaurensi, a caccia anche loro di punti tranquillità: "abbiamo analizzato la squadra che è organizzata, ben allenata e con una precisa identità di gioco. Sono consapevoli dei propri mezzi e con una grande capacità di corsa. Riescono a ribaltare il gioco con facilità, grazie a schemi collaudati, portandosi con tanti giocatori nell’area avversaria".

Più che mai necessario non farsi trovare impreparati: "Esatto: il loro punto di forza è quello, l’attenzione e la concentrazione dovranno essere massimali". Un altro dato che emerge, guardando alle vostre cifre è quello dei gol subiti: su 36 ben 27 sono stati incassati al Tubaldi e solo 9 lontano dalle mura amiche. Non si può parlare di casualità:"Sono numeri oggettivi determinati anche dal fatto che sul nostro terreno sintetico siamo quasi portati a condurre il gioco. Questo comporta dei rischi ma abbiamo anche messo a segno 22 reti, costruendo in genere tantissime occasioni, perché spesso il pallino della manovra ce l’abbiamo noi. In trasferta ci sono meccanismi differenti" (infatti sono appena 9 anche i gol realizzati ndr). Contro l’Avezzano abbiamo visto un Giandonato in difficoltà: potrebbero esserci delle novità tattiche, magari per supportare al meglio le sue indiscutibili doti? "Mi preme dire che Manuel si è messo a disposizione del gruppo, davvero a 360 gradi. Ha avuto un ottimo impatto e, non andando tanto indietro con il tempo, a Notaresco ha disputato 70’ di eccellente livello anche in fase di interdizione. Può capitare una giornata meno brillante delle altre, ma per la squadra è un valore aggiunto non indifferente. Ciò non impedisce di fare delle valutazioni ma, lo rimarco, contiamo molto sul suo apporto".

Vessella invece che era giunto in prova? "Si è infortunato praticamente al primo allenamento e non ne abbiamo più parlato". Per domani invece l’unica problema di organico riguarda Zini. Recuperabile? "Ha preso una botta e mercoledì non si è allenato. Dovremo vedere di concerto con lo staff medico. Decisiva sarà la rifinitura odierna". In preallarme comunque Pierfederici.

Arbitro marchigiano per il derby del "Bonci" che sarà diretto da Andrea Traini della sezione di San Benedetto. A supportarlo gli assistenti Xhentiljiana Gjini di Vicenza e Dario Lorenzon di Treviso.