Recanatese: futuro incerto dopo le dimissioni del CdA, il sindaco Pepa interviene

"Nessuno si è fatto vivo con me in merito alla Recanatese, anche perché non sono la persona giusta". Il sindaco Emanuele Pepa interviene sul futuro della società giallorossa al centro di voci sul suo futuro dopo le dimissioni del Consiglio di Amministrazione avvenute a metà maggio. Da allora è un susseguirsi di ipotesi e voci, di cordate interessate ma al momento la situazione è nell’incertezza considerando che molte altre realtà stano già programmando l’annata, a cominciare ovviamente dall’allenatore. A Recanati c’è una società a posto con i conti ma c’è anche un CdA dimissionario per cui c’è la necessità di voltare pagina, e di farlo nel più breve tempo possibile perché si devono gettare le basi per la nuova stagione e il tempo stringe. "Non sono io – aggiunge il sindaco – l’interlocutore per la la società sportiva, anche se la mia porta è sempre aperta per parlare, valutare, discutere ma il Comune è fuori fino a quando c’è una srl e una società. A ciò aggiungiamo che la Recanatese è ancora attiva, non c’è il CdA ma ci sono soci che detengono il titolo. Vediamo nei prossimi giorni l’attività portata avanti". La speranza è che possa trovarsi una soluzione, altrimenti sarà coinvolto il sindaco che dovrà prendere in mano la situazione.