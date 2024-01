Recanatese, il cuore oltre l’ostacolo. In dieci impone il pari alla Juve Ng

RECANATESE

JUVENTUS NEXT GEN

RECANATESE (3-5-2): Meli; Peretti (32’ st Lipari), Ricci, Shiba; Veltri, Morrone (37’ st Raparo), Prisco, Carpani (41’ st Ferretti), Longobardi; Sbaffo, Melchiorri All. G.Pagliari. A disp. Mascolo, Elbazar, Quacquarelli, Pelamatti, Egharevba, Guidobaldi, Ahmetaj.

JUVENTUS NG (3-5-2): Daffara; Savona, Poli (46’ Stivanello), Muharemovic; Comenencia (1’ st Anghelè), Salifou (17’ st Iocolano), Damiani (17’ st Palumbo), Hasa, Rouhi; Sekulov (24’ st Cerri), Guerra All. Brambilla A disp. Scaglia, Crespi, Stramaccioni, Ntenda, Valdesi, Perotti, Da Graca.

Arbitro: Viapiana di Catanzaro.

Reti: 14’ st Sbaffo, 29’ st Muharemovic.

Note: espulso Prisco al 43’ pt. Ammoniti: Sbaffo, Damiani, Poli. Recupero: 0’ e 4’.

RECANATI (Macerata)

Gettando il cuore oltre l’ostacolo, giocando per 50 minuti in inferiorità numerica la Recanatese strappa con le unghie e con i denti un pareggio pesantissimo, tenendo la Juventus Next Gen alle spalle e interrompendo la striscia negativa di quattro sconfitte.

Ardore e agonismo, ma anche il merito di aver conservato una lucidità invidiabile dopo l’espulsione di Prisco che grida, regolamento alla mano, davvero vendetta. Il carattere c’è ed è quello indispensabile per tirarsi fuori dai guai, ma si intravedono segnali chiari di progresso anche con l’innesto di uno Shiba convincente e già in forma.

Inizio di marca bianconera: Prisco si fa soffiare il pallone sulla tre quarti, ne approfitta Guerra che spara alto da buona posizione. Dopo un tentativo di Veltri c’è un rimpallo al limite che favorisce Sekulov che non inquadra lo specchio della porta. Pian piano i padroni di casa prendono confidenza e al 18’ fuga di Melchiorri sulla sinistra, cross calibratissimo per l’inzuccata di Sbaffo che colpisce in pieno il palo, seppur con Daffara sulla traiettoria.

Sul rovesciamento di fronte è superbo Meli a ribattere su Sekulov smarcato in area. Possesso palla ospite, ma complessivamente sterile tanto che al 38’, su rimessa laterale, prolunga di testa Melchiorri per Carpani che si divincola in area commettendo fallo e rendendo inutile la sua marcatura. La svolta, improvvisa e inattesa al 44’: Prisco, in ritardo, commette fallo su Sekulov: l’ammonizione c’era tutta, ma il rosso diretto è sembrato esagerato, anzi del tutto ingiustificato. Insorge la panchina per una decisione che condiziona il resto del match. Sbaffo retrocede a dar man forte ai suoi a metà campo e tutti sono chiamati ad un supplemento di sacrifici. Al quarto d’ora il gol: azione di rimessa laterale, Morrone appoggia in mezzo dove la zampata vincente è proprio del capitano, come ai vecchi tempi. Brambilla mette forze fresche e la Recanatese, comprensibilmente, soffre. Meli per due volte neutralizza su sventola di Rouhi e Iocolano poi, fatalmente, capitola, poco prima della mezz’ora su azione di corner, battuto da Iocolano ed inzuccata vincente, da pochi passi, dello statuario Muharemovic.

Mancherebbero 20 minuti al termine, ma al di là di qualche mischia, peraltro col brivido, non ci sono altre emozioni e la Recanatese conquista un risultato che vale doppio.