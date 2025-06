Recanatese, il nuovo corso. Angelini tra le new entry. Presidente onorario Adolfo Guzzini

Annuntio vobis: la navicella Recanatese del "new deal" è pronta a salpare. Prendendo a prestito un claim spesso usato di recente e sintetizzando quanto è successo nelle ultime, frenetiche ore, sarà una compagine societaria che coniugherà tradizione ed innovazione. Come abbiamo anticipato è stata decisiva la spinta impressa da Massimiliano Guzzini che ha preso di petto la situazione, coagulato le parti interessate che ieri hanno trovato la quadra. Con la "benedizione", non sarebbe neanche il caso di dirlo, del patron Adolfo che resterà nell’organigramma come Presidente onorario, quasi una figura di garanzia dell’operazione e, se non altro per questo, i tifosi dovrebbero tirare un sospiro di sollievo. Tra le "new entry" ci sarà Daniele Maria Angelini, in uscita dalla Civitanovese e personaggio noto nel territorio. Già assessore e Presidente del consiglio comunale della sua città, ebbe la felice intuizione di ideare "Civitanova Danza", diversificando poi le sue attività lavorative con la farmacia, un noto locale notturno e varie altre partecipazioni. Stimolato dalla vecchia governance entrerà nel nuovo CdA che, con ogni probabilità, gli dovrebbe affidare un incarico di primissimo piano." Non posso dichiarare nulla – ci ha detto – se non il fatto che ci si sta muovendo in maniera oltremodo positiva da parte di tutte le componenti con Massimiliano Guzzini in primis. Entro breve saremo più precisi". Un ermetismo, ora comprensibile e pure condivisibile. Del team farà parte anche Andrea Tubaldi che con la Recanatese ha un legame antico: ex allenatore ha lavorato di recente con la Fermana e potrebbe fungere da trait d’union con altre realtà che avrebbero manifestato la loro disponibilità a…dare una mano, non ultima la "cordata" Moretti-Zannini.

Mercoledì prossimo, inoltre, si andrà dal notaio per l’attesa trasformazione del sodalizio, da Società di capitali a Srl, con tutto quello che ne consegue. I particolari di questa operazione verranno svelati sabato in una conferenza stampa convocata, di buon’ora, allo Stadio Tubaldi ma proviamo ad anticipare qualche possibile contenuto. Anzitutto si dovrà puntare alla sospiratissima valorizzazione dei giovani del territorio. Si è sempre sostenuto, ed a ragione, che la Recanatese poteva vantare un vivaio floridissimo, anche qualitativamente ed allora i ragazzi del settore giovanile devono trovare nella prima squadra il loro sbocco naturale. Altro aspetto: prioritariamente, prima di cercare altrove, si dovrà allestire l’organico puntando, anche qui, sulle forze locali, almeno quelle nel raggio di una trentina di chilometri. Ce ne sono di giocatori interessanti ed anche di buon livello per cui non ci si abbandonerà a tentazioni esotiche. A coordinare l’attività con il ruolo di direttore generale potrebbe essere Massimo Giulietti, dirigente di lungo corso sia nel ciclismo (con la celeberrima Cantina Tollo di Vincenzino Santoni negli anni ruggenti di Mario Cipollini) sia nel calcio. Da definire la posizione dell’ex DT Josè Cianni con il quale sono in corso valutazioni mentre resta in sella Angelo Camilletti il cui bagaglio di esperienze può risultare prezioso. Il "travaglio" è stato lungo ma alla fine si è giunti alla svolta con l’obiettivo che sia duratura.