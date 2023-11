Recanatese, in campo lunedì sera: "Gara apertissima con il Pineto"

La lunga vigilia che conduce al match di dopodomani con il Pineto è agli sgoccioli: la truppa giallorossa si ritroverà al "Tubaldi" stamattina mentre la rifinitura è stata programmata per domani pomeriggio ed a quel punto Giovanni Pagliari avrà tutti gli elementi per fare le consuete valutazioni e decidere in merito alla formazione, anche alla luce degli acciacchi dell’ultim’ora: "Veltri purtroppo è alle prese con qualche fastidio per cui davvero sarà questione da risolvere in extremis. Raparo accusa ancora dei fastidi alla caviglia mentre possiamo considerare Manè ormai al top della forma. Gomez? Sta crescendo di condizione giorno dopo giorno ed intanto ha praticamente ritrovato il suo peso forma: dobbiamo tener conto che il ragazzo è fermo da 45 giorni dopo uno stop di un anno e quindi procediamo con tutta calma".

Con gli abruzzesi condividete il ruolo di squadra rivelazione. Compagine ostica quella di Amaolo, come certifica la classifica e come avete constatato anche nell’amichevole estiva, terminata con il loro successo 4-3, unico inciampo, tra l’altro nel vostro percorso pre-campionato.

"Quasi tutti gli addetti ai lavori ci pronosticavano una stagione di totale sofferenza: penso che sarà una partita apertissima e le nostre attenzioni non saranno puntate solo su Volpicelli, comunque temibile ed un vero trascinatore. Ha un sinistro insidiosissimo ma statisticamente un po’ tutta la squadra tende molto a provarci dalla distanza. Dobbiamo essere attenti a non commettere sbavature e ridurre al massimo gli errori".

Si è detto che ad Ancona vi è mancata la concretezza ma, a ben vedere, avete realizzato 20 reti, un numero maggiore, ad esempio, di Perugia e Carrarese che vi precedono in classifica.

"Proprio così: i gol si fanno e si sbagliano e posso parlare con cognizione di causa visto che nella mia carriera di attaccante ne ho falliti tanti. Importante sono le occasioni che vengono create e le mie preoccupazioni potevano esserci se non fatturavamo delle opportunità. Anche sabato abbiamo avuto 7-8 chances molto ghiotte, mentre talvolta, nella scorsa stagione, avevamo dei problemi in tal senso. La priorità quindi è cercare di fare tutto il possibile per evitare di incassare reti".

Posta in palio importante?

"Come sempre d’altronde: certo, alla luce del calendario che ci aspetta, dobbiamo dare più del massimo".

Riprende, finalmente, dopo oltre venti giorni anche il girone B di Primavera 4 con l’ottava giornata: i ragazzi di Dottori saranno impegnati oggi alle 11 sul campo del Messina. In realtà si gioca al "Gaetano Scirea" di Santa Lucia del Mela ad una quarantina di chilometri abbondanti dal capoluogo. Come se non bastassero le difficoltà logistiche.

Andrea Verdolini