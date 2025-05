Recanatese Juniores eliminata dalla fase nazionale U19 dopo sconfitta contro Roma City

Termina il cammino della Recanatese Juniores che nella terza gara del triangolare della fase nazionale U19 viene sconfitta 4-2 a Riano dal Roma City. Sfuma il passaggio alle semifinali dopo un match combattuto e spettacolare che i capitolini si aggiudicano grazie alle reti di Di Fabio, Meola, De Lorenzo e Malizia, i gol della Recanatese juniores sono di Mobili e Guideri. I rimpianti sono enormi considerando che ai baby giallorossi sarebbe stato sufficiente un pareggio per approdare alle Final Four. Resta, per i ragazzi prima affidati alle cure di Lorenzo Bilò poi a quelle di Baleani, la consapevolezza di aver disputato un’eccellente stagione, spesso contraddistinta anche dal bel gioco e sempre all’insegna della ricerca di imporre la propria idea di un calcio propositivo. Non da ultimo aver contribuito a lanciare giovani che poi, per meriti propri e per cause di forza maggiore, hanno trovato anche spazio in prima squadra risultando talvolta determinanti pur con l’inevitabile "scotto del noviziato".