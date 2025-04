Recanatese Juniores: Trionfo e Accesso alla Fase Nazionale con Baleani

Con l’animo decisamente più sereno, lo spirito risollevato ma anche con la volontà di congedarsi nella maniera migliore con il proprio pubblico, la Recanatese riprende oggi in vista del commiato stagionale con un Termoli invece tutt’altro che tranquillo e con il Sora alle calcagna. Nell’ambiente leopardiano si gioisce anche per il traguardo raggiunto dalla Juniores che lunedì sera, battendo 3-0 la Samb con le reti di Pepa, Magini e Masi ha raggiunto l’agognata fase nazionale. A guidare i promettenti giovanotti giallorossi Edoardo Baleani, lauretano, tecnico cresciuto in casa: "Credo che per quanto fatto ce l’abbiamo meritato sul campo. Siamo tutt’altro che sazi ovviamente ed anzi abbiamo una gran voglia di toglierci altre soddisfazioni".

Sintetizzando quali sono le caratteristiche principali della squadra che si è spesso contraddistinta per il gioco piacevole e propositivo. "Proprio così, cerchiamo prioritariamente di divertirci e di far divertire chi ci guarda. A volte ci si riesce, altre no ma, oggettivamente, credo che sia un gruppo qualitativamente forte e che ha notevoli margini di miglioramento. D’altronde è normale: sono ragazzi e debbono crescere".

Contributo essenziale, fondamentale di coloro che orbitano nella prima squadra, Pepa e Masi in primis. "È importante rimarcare che tutti i ragazzi del 2006 e del 2007 della Recanatese sono a disposizione della Juniores. A questo ha contribuito anche la salvezza dei grandi ma ci tengo a sottolineare la totale disponibilità e sensibilità della società".

L’optimum sarebbe quello di coniugare i risultati all’inserimento, quanto più possibile, in pianta stabile dei giovani nella rosa della Serie D. "Certo, sarebbe l’ideale. D’altronde giocare solo per la classifica è fine a se stesso ed invece bisogna porsi obiettivi a medio lungo-termine. In altre parole occorre formare giocatori ed accompagnarli in questo percorso".

Ora il match, a turno unico, sul campo dell’Atletico Lodigiani che si è imposto nel girone I davanti al Cynthialbalonga. "Andiamo carichi e sereni, con il piacere di giocare partite del genere".

A Recanati ancora si ha buona memoria di quanto avvenuto nel giugno 2018 con il titolo tricolore conquistato ai rigori contro il Seregno. "Eventi che non si possono dimenticare, in quell’anno guidavo gli esordienti".