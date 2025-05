Recanatese: Nicola Moretti e Jacopo Zannini cercano continuità tra ostacoli e speranze

"Abbiamo un po’ rallentato il nostro attivismo: questo non significa assolutamente disimpegno, ma vogliamo anche vedere come evolve una situazione che sicuramente è molto complessa". Comincia così il suo dire Nicola Moretti, bandiera in gioventù di una Recanatese memorabile, quella del doppio salto in due anni dalla Promozione alla Serie D e protagonista in campo con la maglia giallorossa onorata con più di 200 presenze, anche con la fascia da capitano. Sta cercando, insieme con Jacopo Zannini, altra "colonna" di quello storico gruppo, di coagulare un drappello di persone che possano dare continuità a buoni livelli, ad un percorso di grande rilevanza, lo abbiamo ribadito spesso, sia sportiva che sociale.

Gli ostacoli però non mancano, nonostante sia stata verificata ed apprezzata la disponibilità di non pochi imprenditori e sostenitori disponibili a dare concretamente una mano: "purtroppo non abbiamo riscontrato sinora, da parte del CdA uscente, una reale volontà ad aprire una trattativa. Credo che sia fondamentale agevolare chi è disposto a subentrare per proseguire e costruire qualcosa di accettabile che sia di gradimento alla tifoseria ed alla città. Vedremo quali saranno gli sviluppi, ma noi comunque cerchiamo di operare per il bene della Recanatese, evitando che la patata bollente passi al sindaco". I toni sono comunque molto sereni ed in fondo l’ottimismo di partenza rimane: "c’è una situazione di difficoltà e questo è indubbio, ma ci sono molteplici riscontri che abbiamo avuto. Partner importanti? Non lo escludiamo, ma l’auspicio è che ci sia effettivamente un rinnovamento dei quadri dirigenziali". Come a dire che alle parole debbono seguire i fatti: "Diciamo che il tempo stringe: non vogliamo che ci si ritrovi tra un mese in questa precarietà assoluta". Eventualità che nessuno vuole ma è essenziale, in questi frangenti, la chiarezza anche per non disperdere l’enorme lavoro fatto negli anni. Fatalmente molti dei giocatori che facevano parte della rosa 2024-25 stanno ricevendo delle offerte ed altrettanto inevitabilmente tanti altri clubs si stanno muovendo. Il problema, allo stato attuale, è relativo visto che in queste categorie, l’offerta di calciatori è praticamente sterminata ma quella svolta sperata da tutti tarda ad arrivare ed è giusto che questi campanelli di allarme che stanno suonando, ogni giorno più forti, non vengano assolutamente sottovalutati.

