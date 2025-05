Recanatese: Nuova Cordata Interessata alla Gestione e Focus sul Vivaio

Ci stiamo impegnando per costruire un progetto all’altezza delle aspettative. Parole di coloro che al momento potrebbero essere individuati come i portavoce della cordata interessata a subentrare nella gestione della Recanatese, premettendo che il tutto è ancora in una fase embrionale. Un altro aspetto sul quale c’è una profonda condivisione di vedute, è che si vuole proseguire sulla strada tracciata dalla "gestione Guzzini", dando grande importanza alla prima squadra ma, di pari passo, riservare le attenzioni che merita un vivaio florido e che negli anni ha dato grandi soddisfazioni. I contatti sono costanti e trapela anche un certo ottimismo sul fatto che nella settimana che sta per entrare ci possano essere sostanziali novità e qualche identikit sia svelato. Eventualmente ci si vuole presentare alla città con un organigramma chiaro, senza sbilanciarsi con proclami ed obiettivi ma manifestando le intenzioni e l’idea di calcio che si vuole sviluppare. La classica ultima parola spetterà poi al CdA uscente ed al Patron in primis che faranno le loro valutazioni ma, evidentemente, la Recanatese ha appeal ed in fondo è il risultato di gestioni che nel tempo sono state oculate e non hanno lasciato strascichi mentre in altre realtà della regione si fanno i conti con debiti talvolta troppo ingenti per ipotizzare "passaggi di consegne" anche ad imprenditori facoltosi. Anche in questo fine settimana il lavoro, definito "certosino" proseguirà e possiamo anche dire che in tutta Italia il nome Recanatese è spendibile, forse al di là di ogni più rosea previsione. Oggi è anche la giornata delle semifinali al "Tubaldi" per l’assegnazione dello scudetto under 14 professionisti. In campo i ragazzi nati nel 2011 che assicureranno uno spettacolo piacevole ed anche coinvolgente, visti i nomi interessati. Ad aprire alle 15.30 saranno Juventus e Roma, alle 18 il fischio d’inizio di Parma-Padova.