Recanatese, partita doppia. In campo e sul mercato

La Recanatese gioca oggi una sorta di doppia partita. Quella in campo conta relativamente con l’allenamento congiunto, inizio alle 15, con il Giulianova, altra eliminata nel turno preliminare di Coppa Italia (0-1 a Notaresco). Si tratta comunque dell’ultimo test match prima dell’avvio del campionato e sarà indicativo vedere quanto il pesante capitombolo contro la Maceratese sia stato il frutto di una serataccia, dove sono suonati tutti i campanelli di allarme possibili o invece di mali "congeniti" a cui è necessario porre rimedio. La verità, come quasi sempre accade, è forse nel mezzo ed a coloro che saranno presenti al "Tubaldi" interesserà proprio verificare se, in questa settimana di lavoro pieno ed intenso coordinato da Savini si saranno registrati dei progressi. Dell’avversario, nonostante il suo status di matricola si sa molto: mercato di alto livello (su tutti l’arrivo de bomber Martiniello in uscita dall’Ancona), società ambiziosa, piazza, tradizionalmente, molto calda.

L’altra "partita" però crediamo sia ancora più importante. Di buon mattino il direttore tecnico Josè Cianni si è messo in movimento verso Milano, direzione Hotel Sheraton, per gli ultimi due giorni della sessione estiva del calcio mercato che chiuderà i battenti domani alle 20, termine ultimo per depositare i contratti. Il "mandato" affidato al dirigente giallorosso è lampante: portare a casa almeno tre, forse meglio quattro rinforzi e che dovranno essere di qualità, di peso e di esperienza. Questo è quanto si è dedotto, con chiarezza, dalla pre-season che, al di là delle dichiarazioni ufficiali che ovviamente fanno parte del gioco, ha palesato un organico che ha limiti evidenti anche quantitativi (negli ultimi giorni se n’è andato Marrale, è arrivato Ghio).

Il problema è sempre lo stesso: far coincidere queste richieste con le risorse che si hanno a disposizione che sono limitate e non permettono margini di errore. Occorre tuttavia intervenire, cercando di puntare sui "contrattualizzati" che forse hanno anche meno pretese degli svincolati, con i quali si può liberamente trattare senza problematiche di sorta.

L’allenatore, nel frattempo, aspetta, per non dire che scalpita, rinnovando, in ogni occasione, la fiducia verso la Società. Stesso dicasi per i tifosi, usciti, una settimana fa, un po’ tramortiti e sconcertati da quanto visto. Anche loro, dopo due anni di patimenti, avrebbero bisogno di "buone novelle".