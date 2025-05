Recanatese: Passaggio di Consegne e Scudetto Under 14 al Tubaldi

I contatti per il "passaggio di consegne" alla Recanatese proseguono senza soluzioni di continuità, ben consapevoli che si tratta di un passaggio epocale, dal quale dipenderà il futuro prossimo del club. Per questo ci si muove cercando di conciliare le tempistiche che debbono essere per forza di cose piuttosto rapide, con la complessità che deriva dal fatto di dover analizzare tantissimi aspetti, nessuno dei quali può essere considerato secondario. Occorrerà anche capire se Adolfo Guzzini, ovviamente senza ruoli dirigenziali e meramente da esterno e da appassionato, vorrà continuare a dare un concreto apporto, chiaramente in misura ridimensionata, ma è certo che un suo segnale di vicinanza sarebbe oltremodo apprezzato. Si tratta di un campionato nel quale di Dilettantistico c’è rimasto solamente il nome: per essere competitivi, non tanto ai massimi livelli ma solo per cercare di evitare sofferenze e patemi, occorre avere a disposizione un budget superiore al mezzo milione di euro ed è una stima fatta al ribasso, cercando cioè le figure giuste a costi accessibili. Dunque non bisogna improvvisare nulla e la necessità è quella di avere alle spalle imprenditori affidabili, seri e solvibili, merce rara, in ambito calcistico, negli ultimi tempi.

Intanto lo Stadio "Tubaldi" è stato scelto dalla Federazione per l’assegnazione dello scudetto Under 14 professionisti. Da domani a domenica saranno protagoniste le giovani promesse di Juventus, Roma, Padova e Parma che si giocheranno il titolo tricolore attualmente detenuto dall’Inter. Possono partecipare o giocatori nati nel 2011 con un massimo di 5 giocatori del 2012. Oggi pomeriggio, giusto per testare il terreno di gioco, allenamento congiunto delle quattro formazioni approdate alle final-four, quindi aggiornamento tecnico con un incontro all’Aula Magna del Palazzo Comunale. Domani alle 15.30 la semifinale tra Juventus e Roma, alle 18 sarà dato il fischio di inizio di Parma- Padova, sempre con 2 tempi da 35 minuti ciascuno. Domenica la finale per il terzo posto alle 11 e alle 14.30 si disputerà la finalissima, con in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la disputa di 2 supplementari da 10 minuti ed eventualmente l’esecuzione dei calci di rigore. Per le gare occorre munirsi di biglietto gratuito attraverso il circuito Vivaticket. Si sono dette tante, troppe cose sull’impianto: senza una struttura del genere però ospitare certe manifestazioni sarebbe semplicemente impensabile.

Andrea Verdolini