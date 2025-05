Recanatese: passaggio di consegne incerto, il sindaco potrebbe intervenire

La matassa della Recanatese si fa sempre più ingarbugliata, giorno dopo giorno. Che la situazione fosse complessa ed il passaggio di consegne problematico lo avevamo detto sin dal 13 maggio, giorno delle dimissioni in massa del CdA, presidente Guzzini in testa ma quel barlume di ottimismo che trapelava per l’interessamento di varie realtà, appare ora sempre più sfumato, per non dire che è scomparso del tutto. Il problema è più che mai sempre quello: la successione del Patron appare una chimera e trovare imprenditori facoltosi e di buona volontà, disposti a bussare all’uscio dei "dirigenti uscenti" e mettere sul piatto d’emblée una cifra valutabile attorno al mezzo milione di euro (più o meno) ha le stesse difficoltà che potrebbe trovare un Amatore a scalare lo Stelvio e la metafora ciclistica non è casuale. Il lavoro è continuo, i contatti non si sono arrestati ma ora riuscire nell’intento appare ai confini dell’impossibile anche per chi ha una sconfinata esperienza in materia ed è "uomo di mondo". Trovare chi è disposto ad investire cifre importanti nel calcio di oggi è merce rarissima però si cerca, nonostante tutto, di non demordere ed andare avanti.

L’ipotesi quindi che si potrebbe profilare all’orizzonte è quella meno auspicata di consegnare simbolicamente le chiavi al sindaco che poi, se del caso, farà le sue valutazioni e le sue scelte, ammesso che ne abbia ancora le possibilità. Una gatta da pelare di cui avrebbe fatto volentieri a meno, ma restano sempre le buone premesse di partenza di un club sostanzialmente senza debiti, in piena regola con le spettanze da corrispondere ai tesserati e, soprattutto, senza costi di acquisizione. I tifosi in primis speravano che una soluzione si trovasse a strettissimo giro ed invece, salvo clamorose sorprese, al momento non preventivabili, così non sarà ed è anche controproducente ed inutile ricercare le responsabilità perché le ottiche e le prospettive sono diverse.

In tutto questo bailamme o stallo, purtroppo passa in secondo piano il match della Juniores che oggi alle 17.30 al Riano Athletic Center cercherà di conquistare il pass per la semifinale scudetto sul campo del Roma City. Ai ragazzi giallorossi, in virtù del 6-0 contro il Cynthialbalonga nel turno iniziale del triangolare, basterebbe non perdere, pur se l’avversario è stato descritto di altissimo livello.

a. v.