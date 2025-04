Recanatese pronta per la sfida decisiva contro la Civitanovese

"Garra e concentrazione": sono un po’ queste le raccomandazioni principali di Lorenzo Bilò alla truppa anche perché nessuno si fida della Civitanovese, nonostante le traversie della compagine rossoblù tra le mura domestiche. "Sarà una partita diversa nel senso che, senza girarsi troppo attorno, è una vera e propria finale, sia per noi che per loro. La giocheremo in un ambiente caldo e presumo anche carico, visto il risultato che hanno ottenuto a Fermo. Troveranno però una Recanatese pronta e preparata perché anche la nostra vittoria con il Sora è stata di estrema importanza".

Da quella gara anzi si potrebbero ricavare indicazioni preziose per domani: "Senz’altro: le nostre caratteristiche si sono ormai consolidate in questi mesi però giovedì scorso abbiamo visto una squadra forse meno appariscente, rispetto ad esempio a quella ammirata contro il Teramo ma più verticale e di conseguenza più concreta. Abbiamo affrontato in modo corretto i vari duelli proposti dal campo e proponendoci nel modo giusto, richiesto da questo tipo di partite, in fase di possesso e in quella di non possesso. Non dimentichiamo poi che avevamo di fronte, nonostante la sua classifica, una delle compagini più in forma del momento".

La conclusione è che più che all’aspetto tecnico, non trascurabile, si baderà a quello caratteriale, motivazionale: "È quello che viene richiesto a questo punto della stagione quando ci si gioca così tanto. Relativamente al loro cammino in casa non l’abbiamo minimamente preso in considerazione. Ritengo che la Civitanovese anche quando ha subito sconfitte davanti al suo pubblico, non ha mai demeritato del tutto e comunque contro il Termoli è stata capace di rimontare due reti nei minuti di recupero".

Un aggiornamento sulle condizioni di Bellusci? "Si è allenato regolarmente con noi per tutta la settimana, ritrovando pian piano, uno stato di forma soddisfacente. Sappiamo poi quant’è importante per i nostri meccanismi, anzi fondamentale e possiamo senz’altro dire che è un vero allenatore in campo". Facile dedurre che ci sarà, al centro della difesa con Cusumano che gli lascerà spazio nell’undici titolare. Più ermetico l’allenatore sui discorsi relativi al centrocampo vista l’assenza di Raparo: "Vedremo, stiamo facendo delle valutazioni ma ribadisco che atteggiamento e grinta saranno aspetti basilari". Aspetti peraltro dove la Recanatese ha raramente "ciccato" ma stavolta, vista l’importanza della posta in palio, tutti saranno chiamati a gettare, sul piatto della bilancia qualcosa in più.