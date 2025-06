Recanatese: svolta decisiva con l'intervento di Massimiliano Guzzini

In questa continua alternanza di notizie, o meglio di indiscrezioni, tra speranze e disillusioni, stando ai soliti bene informati la svolta per la Recanatese, auspicata ma improvvisa, potrebbe essere arrivata nel tardo pomeriggio di ieri quando sembrava che invece ci fosse stata l’ennesima frenata su tutto il fronte. Decisivo l’intervento, a quanto pare, di Massimiliano Guzzini che ha sbloccato la situazione manifestando gradimento e fiducia verso l’ingresso di forze nuove, di impronta locale che, almeno in questa prima fase, andrebbero ad affiancare la vecchia proprietà. Le "parti" sono state convocate oggi di buon mattino e, finalmente, ci si metterà seduti attorno ad un tavolo per la definizione delle posizioni e passare quindi alla fase operativa.

Per l’ennesima volta ci sono sensazioni positive tuttavia, viste le esperienze anche recenti, è meglio andarci con i classici piedi di piombo. L’ottimismo però stavolta è dettato da una considerazione diversa e che fa tutta la differenza del mondo: ossia che si sta muovendo, in prima persona, il figlio dello storico Patron che probabilmente ha ben compreso come, per superare ogni ostacolo, occorre prima di ogni altra cosa, superare i personalismi e guardare esclusivamente al "bene comune". I ruoli poi sono importanti, anzi determinanti ma prima occorre condividere programmi e strategie, altrimenti si torna sempre al punto di partenza.

Gli interlocutori poi stavolta hanno, per quanto è dato sapere, un’impronta prettamente locale: sono animati dalle migliori intenzioni, hanno una certa esperienza in ambito calcistico e porterebbero in dote un gruzzoletto, aspetto tutt’altro che trascurabile. I tifosi, quindi, possono tirare un sospiro di sollievo? Azzardiamo un forse anche se, in queste cinque settimane, sono stati forse tramortiti anche loro da voci e rumours che poi, alla resa dei conti, sono puntualmente "rimbalzate", tornando al mittente senza alcun esito. Stavolta però siamo al "redde rationem" ed in questo contesto, quasi come figura di garante, dovrebbe restare Adolfo Guzzini che tiene ai colori giallorossi in modo davvero particolare. Magari raccogliendo le forze, magari facendo appello al suo proverbiale carattere ed alla sua indole battagliera potrebbe comunque avere un ruolo, seppur non operativo in prima persona. Allora sì che tutte le componenti sarebbero tranquille e ci si potrebbe mettere davvero all’opera per programmare un futuro prossimo molto più sereno.

a. v.