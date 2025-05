Recanatese-Termoli: Sfida Cruciale per Evitare i Playout

Recanatese-Termoli non è una partita banale: di sicuro non lo è per i molisani che hanno assolutamente bisogno di punti per evitare gli insidiosissimi playout ma non lo deve essere nemmeno per i leopardiani che comunque vogliono congedarsi dal proprio pubblico con un risultato positivo, magari corroborato da una buona prestazione. La stagione è stata complessa, travagliatissima all’inizio, tanto da far temere anche il peggio, e raddrizzata, con impegno e sacrificio, strada facendo sino alla salvezza matematica acquisita domenica scorsa e strameritata per la capacità di resilienza mostrata dal gruppo nei numerosi momenti bui. Non è indifferente però la modalità con cui si "chiude": averla scampata solo per gli scontri diretti in favore rispetto al Sora è un conto mentre terminare con un successo e magari scalare anche qualche posizione in classifica è un altro per cui l’impegno massimale è doveroso, pur nella consapevolezza che il torneo è stato dispendiosissimo, soprattutto a livello mentale, considerate le varie traversie vissute.

Sembra inevitabile che Lorenzo Bilò, tra i principali artefici dell’obiettivo raggiunto, voglia gratificare, con un adeguato minutaggio, coloro che, per diverse vicende, hanno trovato meno spazio ed in particolare quei giovani che nei vari sprazzi in cui sono stati impiegati per necessità o per scelta hanno fatto intravedere le loro qualità. Nello specifico potrebbero essere schierati nell’undici titolare i vari Pepa, Canonici e forse Pesaresi, con qualche "senatore" quindi a rifiatare in panchina. Dall’altra parte, come ribadito in settimana, una squadra che sarebbe al sicuro solo con una vittoria ma che presterà orecchio anche a quanto avviene in contemporanea ad Ascoli, con il tranquillo Atletico ad ospitare il Sora ed a Notaresco dove arriva un Chieti desideroso di migliorare la sua posizione nella griglia dei playoff. In casa la Recanatese ha già perso sei volte, spesso in modo rocambolesco e nessuno ha voglia di peggiorare ulteriormente questo dato poco lusinghiero. L’incontro sarà diretto da Bruno Tierno della sezione di Sala Consilina (una trentina le gare che gli sono già state affidare in categoria) coadiuvato dagli assistenti Orazio Nicodemo di Sapri e Niccolò Agostino di Roma. Doppietta di Masi e la Juniores nazionale della Recanatese vince a Roma con l’Atletico Lodigiani (1-2). Partita vibrante e combattuta tra due ottime squadre. Prosegue il cammino dei ragazzi nella fase nazionale.

La probabile formazione: Mascolo, E.Ferrante, Bellusci, Marchegiani; Pepa, Alfieri, Raparo, Pesaresi; Canonici: Pierfederici, Zini.