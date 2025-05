Reconquista San Piero a Sieve vince 2-0 contro Campiglia nella finale play-off

SAN PIERO A SIEVE 2 CAMPIGLIA 0

FIRENZE – Un generoso calcio di rigore dopo appena 45 secondi spiana la strada alla vittoria della Reconquista San Piero a Sieve contro il Campiglia. È avvenuto nella finale play-off intergirone della Seconda categoria allo stadio Gino Bozzi di Firenze, alle Due Strade. La formazione valdelsana, forse anche innervosita dall’episodio avverso conosciuto già in apertura di match, regala anche il raddoppio ai rivali. In un match nel quale, nel complesso, il collettivo del territorio della Valdisieve è apparso leggermente superiore. In sede di consuntivo dei novanta minuti, comunque, non si può mettere in secondo piano il desiderio di riscatto evidenziato dagli azzurri nel corso della ripresa. Dopo l’intervallo il team allenato da Francesco Bianchini gioca costantemente in avanti ma un incrocio dei pali e una traversa, entrambi centrati da Cruciani, negano la realizzazione che avrebbe potuto riaprire la gara e renderla incerta fino al termine. Onore ai vincitori, che adesso possono presentare la loro candidatura per il passaggio in Prima categoria, ma un applauso senza fine al Campiglia per il percorso compiuto, in una annata strepitosa per nulla scalfita dal 2-0 subìto nella finale di ieri pomeriggio. Tutto l’ambiente di Campiglia ha spinto la squadra in un percorso dagli esiti inimmaginabili per una realtà che fino a poche stagioni addietro si cimentava nei tornei amatoriali. Il gruppo invece ha saputo distinguersi battendo club dal bacino di utenza assai superiore, conoscendo il knock out solo in finale. In una partita dagli sviluppi anche poco fortunati per il team di Bianchini, che avrebbe potuto, al pari di precedenti circostanze, anche recuperare il passivo al cospetto della Reconquista San Piero a Sieve.