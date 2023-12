Recuperi e Coppa. Sette squadre nel turno infrasettimanale

Sarà un mercoledì intenso per le formazioni maremmane. Si recuperano oggi infatti partite di Prima e Seconda categoria, mentre si giocherà anche per la Coppa Provinciale di Terza.

Prima categoria. Oggi alle 18 sul campo di Gracciano scende in campo l’Argentario. Si tratta dell’unico recupero del girone E per la giornata slittata a novembre per maltempo. Tutte le altre sfide sono state infatti pianificate per il 23 dicembre. I senesi vogliono confermarsi al terzo posto, santostefanesi che devono tenersi alla larga dalla zona playout.

Seconda categoria. Sfida fra Orbetello e Castell’Azzara in programma oggi alle 14.45 per recuperare l’ottavo turno. Anche in questo caso le altre sfide saranno tutte recuperate il 23.

Terza categoria. Due match di Coppa. Alle 14.30 si gioca Orbetello Scalo-Aurora Pitigliano, mentre la sera, alle 20.30, all’"Uzielli" di Paganico i padroni di casa ttendono l’arrivo del Ribolla. Saranno due sfide fondamentali per questi triangolari di semifinale della competizione, da cui poi usciranno le finaliste.