Recupero Coppa Italia. Lebowski a valanga contro il Barberino

Per la Coppa Italia di Promozione si è disputato il recupero della seconda gara del triangolare tra il Barberino Tavarnelle e il Lebowski. Hanno prevalso gli ospiti al termine di una gara che ha visto il successo del Lebowski del tecnico Miliani per 3-0. Nonostante la buona partenza della squadra di casa, allenata da Lacchi, sono gli ospiti a passare in vantaggio al 15’ con un colpo di testa di Giuntoli (nella foto) su assist di Calbi. Al 26’ il Lebowski raddoppia con Ciancaleoni al termine di una bella azione corale. Allo scadere della prima frazione, terzo gol su rigore per gli ospiti segnato da Ciancaleoni.

Nella ripresa, il Barberino si è presentato in campo più determinato e al 55’ minuto ha ottenuto un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la gara. Dal dischetto Cubillos si è fatto parare il tiro dal portiere Pagani. A seguito di questo risultato, la classifica vede Firenze Ovest e Lebowski appaiati a 3 punti, il Barberino Tavarnelle rimane a 0. La prossima sfida decisiva sarà tra Lebowski e Firenze Ovest. G. Puleri