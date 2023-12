RECUPERO SERIE C. Lucchese di misura sulla Juve Next Gen. I rossoneri scavalcano gli amaranto

Un gol del solito Rizzo Pinna lancia la Lucchese. I rossoneri nel recupero di campionato hanno vinto in casa contro la Juventus Next Gen grazie alla rete siglata da Rizzo Pinna al 91’. Un gol pesantissimo per la classifica delle Pantere di Gorgone che dopo il pari del Comunale (incassato allo scadere) con questi tre punti salgono a quota 20 punti, a pari merito con l’Ancona sull’ultimo vagone del trenino playoff. Scavalcato quindi l’Arezzo (19 punti) che adesso ha solo due squadre come cuscinetto sulla zona rossa (Olbia ed Entella con 17 punti). Il quinultimo posto è della Vis Pesaro che vanta 16 punti.