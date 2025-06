Reggio Calcio trionfa al Memorial Marcos Savastano: successi nei tornei 2014 e 2015

La Reggio Calcio chiude la ricca stagione dei tornei con la 13ª edizione del Memorial Marcos Savastano, un torneo intitolato all’ex giocatore della Reggio Calcio prematuramente scomparso, riservato ai 2014 e 2015. In campo 16 squadre: le 8 formate dai 2014 hanno giocato per tutto il mese di maggio il martedì; mentre le 8 di 2015 sono scese in campo ogni venerdì.

In entrambe le annate sono arrivate in finale le medesime società: Reggio Calcio e Santos, ma se nella categoria 2014 i ragazzi del presidente Tommaso Cagnolati hanno avuto la meglio per 4-3, dopo una gara tiratissima, sui biancorossi del presidente Giulio Cigarini, nei 2015 il risultato si è invertito, con il successo della Reggio Calcio per 2-1, guidata dalla coppia Appiah-Mari.

La classifica finale dei 2015 è la seguente: Reggio Calcio, Santos, Celtic Cavriago, Progetto Aurora; poi, a parimerito Virtus Mandrio, Sammartinese, Audax Poviglio e Castellarano.

Nei 2014 vince appunto il Santos, davanti a Reggio Calcio, Campnove, Vianese, Sporting Chiozza, Sammartinese, Morello e Castellarano.

Si è concluso anche il torneo interno alla Reggio Calcio che ha visto in campo una quarantina di bimbi del 2018 che si sono dati battaglia senza vincitori né vinti, ma con una medaglia ricordo per ognuno dei partecipanti.